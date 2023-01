Open Day Art Exhibition: il Liceo Artistico di Squillace Lido apre le porte agli studenti

Il 13 e 19 gennaio, il Liceo Artistico di Squillace Lido apre le porte agli studenti con l’evento Open Day Art Exhibition. La scuola si trasforma in una galleria d’arte e le classi diventano sale espositive a tema, pronte ad accogliere i lavori dei giovani studenti dell’indirizzo Design.

In entrambe le date, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, sarà possibile visitare la mostra e ammirare gli elaborati prodotti, in un percorso che si snoda tra opere pittorico-scultoree, progetti di design e gioielli realizzati nei laboratori del Liceo.

L’evento punta a far conoscere la realtà e l’offerta formativa del Liceo Artistico per fornire il giusto supporto nella scelta dell’indirizzo di studi. Nei due giorni sarà possibile, per gli studenti eventualmente in entrata, partecipare a dei laboratori a tema e sperimentare le diverse tecniche artistiche, guidati dai docenti di indirizzo e dagli studenti.

Il Liceo è ubicato nel comune di Squillace Lido, in viale dei Normanni: la sua posizione strategica permette di raggiungere facilmente la scuola dalle diverse località di provenienza.

L’offerta formativa, caratterizzata dagli indirizzi di Design del gioiello e Architettura e ambiente, mira all’acquisizione di conoscenze e allo sviluppo di competenze spendibili efficacemente nel prosieguo degli studi universitari e nel mondo del lavoro.