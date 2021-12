Open Vax Weekend – Vaccinazioni senza prenotazione sabato 11 e domenica 12 dicembre

Open Vax Weekend anche per questo fine settimana, come anticipato nei giorni scorsi dal Presidente Occhiuto, per intensificare la campagna vaccinale e venire incontro a chi ha difficoltà nel prenotarsi.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre sarà possibile accedere ai punti vaccinali sparsi sul territorio regionale senza necessità di prenotazione.

Da lunedì al venerdì, si ricorda, è necessaria la prenotazione su piattaforma – prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – per evitare disagi e lunghe attese agli utenti.

Si ringrazia per la collaborazione i volontari, le Asp e le Aziende Ospedaliere.

PROVINCIA DI CATANZARO

CATANZARO

Presidio Ospedaliero “Ciaccio-De Lellis”

Domenica dalle ore 8 alle ore 20

Ente Fiera Area Magna Græcia

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

DAVOLI

Centro Polifunzionale

Sabato dalle ore 9 alle ore 13

LAMEZIA TERME

Centro Polifunzionale

Sabato dalle ore 9 alle ore 13

Ex Ospedale Vecchio

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19