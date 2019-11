Operaio cade da catasta di legna, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Catanzaro

Un operaio di 53 anni, nei giorni scorsi, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto in un cantiere boschivo a Pizzoni. L’uomo è stato trasportato, in prognosi riservata, al reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro.

L’operaio ferito è scivolato da una catasta di legna e rovinosamente è caduto per terra, trascinando un tronco che lo ha colpito al capo.

I carabinieri di Soriano Calabro hanno sequestrato il cantiere e denunciato il datore di lavoro con l’accusa di lesioni personali colpose. Inoltre, i militari hanno contestato violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.