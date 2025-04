Operaio cade da un soppalco, ambulanza bloccata: trasportato a piedi fino all’elisoccorso

Un brutto incidente sul lavoro per un operaio di 53 anni, caduto da un soppalco mentre stava effettuando dei lavori all’esterno della sia abitazione. L’uomo ha riportato delle gravi ferite.

Allertati prontamente i soccorsi, nel vicino campo sportivo è atterrato l’elisoccorso. Sul posto è anche giunta un’ambulanza del 118 che, però, non è riuscita a soccorrere l’uomo, a causa di alcuni lavori che bloccavano l’accesso.

A questo punto il 53enne è stato portato a braccia e piedi dai soccorritori fino all’elicottero che è poi decollato alla volta dell’ospedale di Catanzaro.

Su quanto accaduto è intervenuto Giuseppe Alibrandi, consigliere comunale di minoranza di Sant’Onofrio. “L’elisoccorso, come previsto dal piano di protezione civile comunale, è atterrato al campo sportivo, ma quest’ultimo, a causa dei lavori in corso, è risultato inaccessibile all’ambulanza. I sanitari sono stati costretti, dunque, a trasportare il ferito a piedi fino all’elisoccorso. Ciò che è accaduto lascia sconcertati: l’ambulanza non è riuscita ad accedere al campo sportivo, costringendo a manovre complesse e probabilmente a ritardi nei soccorsi”.

“Le cause? Un cantiere in corso che impedirebbe l’accesso veicolare, secondo quanto riferito dal vicesindaco presente sul posto. Un cantiere che, evidentemente, non è stato minimamente coordinato con il Piano di Emergenza in vigore, ma questo sicuramente lui non lo sa. È doveroso, prima di tutto rivolgere un augurio di pronta guarigione alla persona coinvolta, nel rispetto della sua privacy. Ma è altrettanto doveroso sollevare una riflessione pubblica, seria, sulla gravissima disorganizzazione emersa”.