Operaio calabrese di 55 anni muore in un incidente sull’A21

Un terribile incidente stradale nella giornata di ieri sulla A21, nei pressi di Roncaglia, è costata la vita a un operaio di 55 anni. La vittima è Bruno Nava, originario di Reggio Calabria ma residente a Casalpusterlengo, che si trovava a bordo di un furgone aziendale impegnato in lavori di segnaletica stradale.

L’incidente si è verificato in un tratto dell’autostrada dove il furgone, che fungeva da supporto per le operazioni di manutenzione, è stato violentemente tamponato da una bisarca.

L’impatto, descritto come devastante, non ha lasciato scampo a Nava, che ricopriva il ruolo di passeggero. Le gravissime ferite riportate nell’impatto hanno causato la sua morte sul colpo, trasformando una giornata di lavoro in una tragedia.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, tra cui i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di rianimazione per Nava si è rivelato purtroppo inutile.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità. L’incidente ha causato anche rallentamenti e disagi alla circolazione in mattinata, con il tratto di autostrada interessato rimasto parzialmente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Casalpusterlengo e i colleghi di lavoro di Bruno Nava, descritto come un uomo dedito alla famiglia e al proprio mestiere.