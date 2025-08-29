Operatrice sanitaria travolta da un’auto dopo il turno di notte, è in gravi condizioni

Aveva appena finito il turno di notte all’ospedale di Lamezia Terme quando è stata investita da un’auto in via Perugini.

Si tratta di una donna, un’operatrice sanitaria che probabilmente stava tornando a casa e che appena uscita dal nosocomio è stata travolta.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravi in quanto, secondo quanto si apprende, la donna avrebbe riportato contusioni e traumi a più parti del corpo, motivo che ha richiesto il suo trasferimento a Catanzaro dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi e gli accertamenti del caso.