Operazione “Alto impatto” a Catanzaro, un arresto e diverse denunce

Ieri mattina, in attuazione delle decisioni assunte nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell’ordine, presieduta dal prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, 128 unità di personale tra agenti della Polizia di Stato e militari dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con l’ausilio di personale dei vigili del Fuoco, hanno condotto una vasta operazione ad “Alto Impatto” in viale Isonzo e nelle zone limitrofe, nel territorio del capoluogo. Ne dà notizia un comunicato della Prefettura.

“Sotto il coordinamento tecnico-operativo del Questore di Catanzaro – si aggiunge – sono stati eseguiti controlli, perquisizioni, posti di blocco e verifiche negli esercizi commerciali alla ricerca di armi, droga e proventi di attività illecite”.

“In particolare, sono state identificate 269 persone, controllate 62 autovetture ed effettuate 23 perquisizioni domiciliari che hanno portato al ritrovamento di sostanza stupefacente e di munizioni nelle aree comuni di un edificio”.

“A conclusione dell’operazione, sono stati formalizzati due avvisi orali ed è stato eseguito un arresto. Due persone, inoltre, sono state denunciate per reati in materia di stupefacenti. Sono state anche elevate contravvenzioni amministrative per violazioni del Codice della strada ed è stata sequestrata un’autovettura”.

“L’operazione, condotta attraverso un articolato dispositivo di prevenzione reso efficace e visibile anche grazie all’impiego di reparti speciali – ha dichiarato il prefetto De Rosa – si inserisce a buon titolo nell’ambito delle iniziative che si stanno adottando per arginare fenomeni di criminalità e di degrado sociale, in particolar modo nelle aree cittadine ad alto indice di delittuosità”.

“Si tratta di quartieri molto sensibili, dove è necessario che la presenza delle forze di Polizia sia anche percepita come deterrente. Per questo valuteremo, nelle prossime riunioni di coordinamento, di pianificarne altre, se necessario”.