Operazione “Fratelli d’acciaio”: il GIP archivia la posizione di quattro indagati

Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, dr.ssa Rossella Prignani, su richiesta del P.M. dr.ssa Marta Agostini ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di Mercuri Manny (difesa dagli Avv.ti Antonello Bevilacqua e Nicola Carratelli), Ventura Felice (difeso dall’avv. Lucio Canzoniere), Villella Romano (difeso dall’avv. Antonio Larussa) e Banchini Alberto Pietro.

Per i citati indagati, il Gip, concordando con le richieste del P.M., in difetto dell’elemento soggettivo dei reati contestati, ha ritenuto infondata la notizia di reato perché “il fatto non costituisce reato”.