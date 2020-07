Operazione “Gipsy village” tra la Calabria e Sicilia, 13 indagati

L’operazione “Gipsy village”, scattata all’alba a Montalto Uffugo e Torano Castello, in provincia di Cosenza, e a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, è volta a smantellare un gruppo criminale, attivo nel ‘Villaggio degli zingari’ di Cosenza, specializzato nelle estorsioni, in particolare nei ‘cavalli di ritorno’.

Un vasto blitz con oltre 120 militari in azione per eseguire le misure cautelari emesse dal gip di Cosenza su richiesta della procura della Repubblica, nei confronti di 13 indagati, a vario titolo, per i reati in concorso di ricettazione, furto ed estorsione.