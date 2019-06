In data odierna, in merito all’operazione Last Generation, su ordinanze emesse dai Gip Mariotti, Guerrieri e Paris, non è stato convalido il fermo per gli indagati Vincenzo Aloi, Raffaele Campagna, Agazio Geracitano, Mauro Masciari, Pietro Procopio, Ettore Rositani, Simone Rocco Russomanno perché, si legge nella sentenza, “alla luce degli elementi indicati dal Pm e di una loro attenta valutazione, deve concludersi che non è possibile individuare uno specifico e concreto pericolo di fuga”.