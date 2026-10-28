Operazione “Nexus”: maxi sequestro da 4 milioni di euro

Un patrimonio da circa 4 milioni di euro sotto sequestro nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata nel Vibonese. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno eseguito il decreto emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catanzaro, su proposta della DDA del capoluogo calabrese.

Il provvedimento interessa beni e disponibilità patrimoniali riconducibili a un uomo classe 1972, residente nel territorio vibonese e imputato nel procedimento penale scaturito dall’operazione “Adelphi”, nella quale gli vengono contestati i reati di associazione mafiosa e traffico transnazionale di sostanze stupefacenti, in relazione al presunto coinvolgimento nella cosca Mancuso.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo avrebbe avuto un ruolo nella gestione delle risorse economiche provenienti dal narcotraffico internazionale, occupandosi dei flussi finanziari, del loro reimpiego e dell’immissione nei circuiti dell’economia legale.

Il sequestro è il risultato di una complessa attività investigativa economico-patrimoniale condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, sotto il coordinamento della Dda di Catanzaro.

Le verifiche hanno permesso di ricostruire le disponibilità patrimoniali, dirette e indirette, riconducibili all’interessato, facendo emergere una significativa sproporzione tra il valore dei beni accumulati e i redditi dichiarati e lecitamente percepiti.

Nel dettaglio, il provvedimento ha colpito quattro immobili, terreni agricoli con una superficie complessiva superiore a 18mila metri quadrati, un’azienda florovivaistica situata nel comune di San Calogero e diversi rapporti finanziari, fino al raggiungimento del valore complessivo individuato dal Tribunale.

L’operazione punta così a sottrarre alla disponibilità dell’interessato risorse patrimoniali ritenute riconducibili, secondo gli accertamenti, a circuiti economici di possibile origine illecita.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alla criminalità organizzata, che affianca alle indagini e all’azione penale le misure dirette a colpire le ricchezze accumulate illegalmente.

L’aggressione patrimoniale rappresenta infatti uno strumento fondamentale per ridurre la capacità delle organizzazioni mafiose di consolidare la propria influenza nel tessuto economico e sociale, tutelando al contempo la libera concorrenza e le imprese che operano nella legalità.

In questo quadro, le misure di prevenzione patrimoniali previste dal decreto legislativo n. 159 del 2011 consentono di individuare e sottrarre beni ritenuti frutto o reimpiego di attività illecite. Il procedimento proseguirà ora davanti all’Autorità giudiziaria competente, chiamata a pronunciarsi sulle ulteriori richieste formulate nell’ambito della proposta. Le contestazioni riportate restano oggetto del procedimento giudiziario e non equivalgono a una dichiarazione definitiva di responsabilità.