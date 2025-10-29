Operazione “Penalty”: un”associazione a delinquere per frode sportiva, 5 persone arrestate

Sono cinque in tutto le persone arrestate questa mattina, alle prime ore dall’alba, nel corso di un’operazione, rinominata “Penalty”, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria ed i Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma nei confronti di un’associazione a delinquere.
Le persone indagate sono ritenute a vario titolo responsabili del reato di associazione finalizzata alla frode sportiva.
L’inchiesta, a quanto si evince dai primi dettagli, riguarderebbe il mondo del calcio e, in particolare, le serie minori.
Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica.