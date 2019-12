Operazione “Rinascita-Scott”, arrestata anche una poliziotta della Stradale

C’è anche una poliziotta della Stradale di Vibo tra le persone finite agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione dei carabinieri e della Dda di Catanzaro denominata “Rinascita-Scott”. Si tratta di Daniela De Marco, 42 anni, di Filadelfia, alla quale viene contestata l’accusa di corruzione. Un reato che si sarebbe concretizzato in virtù di un accordo che la stessa avrebbe stretto con Orazio Lo Bianco, 45 anni, di Vibo, finito ai domiciliari anche per altri reati.

La poliziotta sarebbe intervenuta per non far verbalizzare ai colleghi le alcune infrazioni commessi da Orazio Lo Bianco fermato ad un posto di blocco. In cambio Orazio Lo Bianco avrebbe garantito alla poliziotta “corsie preferenziali per prestazioni sanitarie in ogni reparto dell’ospedale di Vibo Valentia”.

La poliziotta della Stradale si sarebbe poi rivolta più volte ad Orazio Lo Bianco per prenotare visite mediche, senza pagare, nella clinica Villa dei Gerani ed all’ospedale di Vibo Valentia. Orazio Lo Bianco è ritenuto elemento dell’omonimo clan di Vibo.