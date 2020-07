Operazione “Rinascita Scott”, Gip nega la scarcerazione dell’avvocato Pittelli

Giancarlo Pittelli, avvocato ed ex parlamentare di Fi arrestato il 19 dicembre scorso nell’ambito dell’inchiesta Rinascita-Scott con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, non potrà lasciare il carcere di Nuoro dov’è tutt’ora detenuto.

A deciderlo è stato il Gip di Catanzaro Pietro Carè, pronunciandosi sull’istanza presentata dai legali di Pittelli dopo la decisione della Cassazione di annullare senza rinvio i capi d’accusa relativi all’abuso di ufficio. Gli Ermellini, inoltre, avevano riqualificato il concorso esterno aggravato in concorso esterno semplice.

La pronuncia della Cassazione, però, non è stata sufficiente ad indurre il Gip di Catanzaro ad accogliere l’istanza dei difensori di Pitteli, ritenuto dalla Dda di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, il punto di raccordo tra gli interessi della cosca Mancuso e ambienti politici di primo piano.