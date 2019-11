Operazione Showdown: revoca parziale della confisca di beni

La Corte d’Appello Penale di Catanzaro, presieduta dal Dott. Petrini, ha parzialmente revocato la confisca di parte dei beni a suo tempo decisa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione.

Il suddetto Collegio, in parziale riforma del citato decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 19/12/2016, nel rigettare i ricorsi in appello di Tripodi Maurizio e Tassoni Lucia, ha revocato la confisca delle quote sociali intestate a De Nardo Francesco, De Nardo Angela, De Nardo Fernando, disponendone la restituzione agli stessi, accogliendo in pieno le tesi difensive degli Avvocati Vincenzo Caridi e Matteo Caridi.