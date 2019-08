Operazione “Tax Prisoners”, torna in libertà Salvatore Lioi

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con provvedimento assunto all’esito dell’udienza camerale del 7 agosto 2019 e notificato quest’oggi, ha annullato l’ordinanza cautelare a carico di Salvatore Lioi, al quale lo scorso 23 luglio era stata applicata la misura custodiale degli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta denominata “Tax Prisoners”, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro.

Al trentatreenne di San Sostene è contestata dagli inquirenti la partecipazione ad un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che risulterebbe attiva nel territorio del soveratese.

Il Tribunale, accogliendo le istanze della difesa, rappresentata dagli avvocati Maria Concetta Cristofaro e Saverio Pittelli, ha tuttavia annullato integralmente il provvedimento coercitivo in relazione alla posizione di Lioi, restituendogli così la piena libertà, non ravvisando – evidentemente – la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati a suo carico.