Ora di battaglia alla Regione?

Con qualsiasi altro candidato di sinistra o campo largo, il centrodestra era vincente a tavolino; con Tridico (salvo incidenti!), può darsi che vada incontro a difficoltà, e comunque le regionali di ottobre si presentano, forse, come una battaglia più impegnativa del previsto.

S’intende che gli elettori di centrodestra voteranno centrodestra, e quelli di centrosinistra voteranno centrosinistra, e ciò a priori e senza manco leggere le liste. Ma, numeri alla mano, in Calabria vota il 60%…

…il 60%, senza contare i trecentomila (300.000) elettori sparsi per il mondo e più o meno discendenti di qualche calabrese emigrato quattro o cinque generazioni fa…

Il 40% degli elettori reali non vota; i due schieramenti dovrebbero cercare di convincerli, ponendo problemi e indicando credibili soluzioni.

Ricordo a chi finge di non saperlo: la Calabria, statistiche alla mano, è l’ultima d’Europa; con tanti ringraziamenti a senatori, deputati, presidenti di giunta e assessori e consiglieri regionali tutti dal 1970 a oggi; e agli intellettuali piagnoni e cittadini onorari di Belforte. Belforte non c’è dal XVII secolo, ma la cittadinanza gliela danno lo stesso; in cambio essi fieramente condannano la corruzione… e non fanno mai il nome di un corrotto!!! Non si sa mai, può essere giurato di un premio letterario con tanti soldini.

Ora facciamo finta che qualcuno decida di intervenire sui programmi, e che da qui alle urne si discuta seriamente di: – agricoltura e allevamento, sapientemente coniugando tradizione e modernità; – cultura, possibilmente non lacrimevole, aggobbita, pesante e noiosa; – immagine della Calabria, gravemente compromessa dai piagnoni dalle laute retribuzioni o da vanagloria; – mafia, da considerare non un retorico esercizio sociologico, ma in quanto delinquenza organizzata e quindi organizzandone l’estinzione con mezzi drastici; – professionalità, una qualità urgente in una terra zeppa di dilettanti di genio e quasi deserta di tecnici; – responsabilità, cioè far pagare in solido l’incapacità politica e lavorativa; – storia regionale, ricchissima ma quasi sconosciuta ai più; – strade, ponte incluso, partendo da una nozione poco nota, che la Calabria ha la più lunga rete viaria d’Italia, solo che è di molti decenni fa, e spessissimo di origine clientelare, poi in abbandono; – turismo, per errore collettivo, o volutamente, ridotto a balneazione di un mese scarso; – varie ed eventuali.

Chissà se in questi velocissimi giorni, da oggi a ottobre, sentirò parlare di questi temi, possibilmente senza alate fantasie palingenetiche e ricerca di colpevoli, colpevoli qualsiasi purché siano “altri”, bensì stando con i piedi per terra? E non dico solo dai candidati, dico da quella che dovrebbe essere la pubblica opinione: rettori, professori, ecclesiastici, scrittori, scienziati, giornalisti, sociologi, antropologi, economisti, poeti, filosofi; e la gente.

Ci aggiorniamo da qui a un mese e mezzo.

Ulderico Nisticò