Ora Legale in Italia per tutto l’anno: Parte l’iter per la svolta

In Italia si è aperto ufficialmente l’iter per l’adozione dell’ora legale permanente, una proposta che mira a mantenere l’ora estiva tutto l’anno, eliminando il tradizionale cambio con l’ora solare. L’iniziativa ha preso il via con la presentazione di un’indagine conoscitiva ai giornalisti, tenutasi oggi presso la sala stampa della Camera dei Deputati.

​L’idea, che da tempo circola nel dibattito pubblico, ha già raccolto un notevole sostegno popolare. Sono infatti 350 mila le firme di cittadini già depositate a favore del mantenimento dell’ora legale per 12 mesi.

​Benefici Economici e per la Salute

​I promotori dell’iniziativa, tra cui l’associazione Consumerismo.it, sottolineano i significativi vantaggi derivanti dall’abbandono dell’ora solare. In particolare, il mantenimento dell’ora legale è visto come un modo per sfruttare al meglio la luce naturale nel corso della giornata, con benefici diretti sul consumo energetico e sulla qualità della vita.

​«Con l’eventuale ritorno all’ora solare (e quindi con la sua abolizione, ndr), si stimano 100 milioni di euro di risparmio e benefici per la salute», sostiene Consumerismo.it, evidenziando come l’ora legale permanente possa contribuire a una riduzione dei costi energetici e a un generale miglioramento del benessere fisico e psicologico dei cittadini, spesso influenzato negativamente dal cambio orario.

​L’inizio dell’iter parlamentare segna un passo importante per valutare seriamente la possibilità di modificare il regime orario nazionale, allineando l’Italia a un dibattito che è aperto in molti paesi europei e che pone l’accento sulla sostenibilità e sulla qualità della vita. La palla passa ora al Parlamento, che dovrà esaminare i dati dell’indagine e le ragioni dei promotori.