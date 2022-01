“Ordinanza chiusura scuole in Calabria è una fake news”

“Sta girando, tra gli addetti ai lavori e non solo, una falsa ordinanza della Regione sulla chiusura delle scuole. Si tratta di una fake news!!! Le scuole in Calabria sono aperte e resteranno aperte. E i nostri ragazzi potranno continuare a frequentarle in tutta sicurezza”.

“Chi diffonde notizie false creando confusione e apprensione nella popolazione dovrà rispondere dei suoi comportamenti alle autorità giudiziarie competenti che verranno tempestivamente informate di questa vicenda”. Lo rende noto su Facebook Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.