Ordinanza sindaco nel catanzarese dopo il caso di contagio del calabrese rientrato dall’Albania

Uno dei due nuovi casi di positività al covid-19 è stato registrato a Curinga, in provincia di Catanzaro. Si tratta di un calabrese di rientro dall’Albania.

Per tale ragione, a seguito della conferma da parte dei competenti uffici dell’Asp, il sindaco Vincenzo Serrao ha firmato un’ordinanza che dispone “la misura della quarantena obbligatoria per giorni 14 a far data dal 04/08/2020 al 17/08/2020 compreso, con sorveglianza attiva da parte del personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, della azienda Sanitaria Provinciale, territorialmente competente” per il cittadino contagiato.

Analoga disposizione di sicurezza sanitaria con la quarantena è stata disposta anche per altre quattro persone che sono state in “contatto stretto e protratto con paziente risultato positivo al tampone”.