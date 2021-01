Ordinanze a metà: “La scuola dell’infanzia non è un parcheggio”

In merito all’ordinanza ultima del Presidente Facente funzioni Spirlì sulla chiusura delle scuole, volevo esprimere il mio parere in quanto insegnante e dirigente del partito democratico. Non voglio assolutamente fare politica in questo contesto, ma vorrei capire solamente i criteri utilizzati per chiudere la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado lasciando aperta però la scuola dell’infanzia e non “l’asilo” come detto dal Presidente.

Anche i nomi dati alle cose, determinano significati e valori che si attribuiscono agli stessi. L’asilo…. volevo ricordare al nostro Presidente, non è né un luogo sicuro, né un luogo con spazi “ampi” come ha detto nel suo video, evidentemente non ha mai messo piede in una scuola dell’infanzia calabrese.

Parla di bambini “gestibili” ergo presumo che non abbia figli in età prescolare per capire cosa voglia dire “gestire” bambini dai due anni e mezzo ai 6 anni, in spazi tutt’altro che ampi, con materiali comuni che sono fonte di scambio tra bambini e non c’è sanificazione che tenga quando giocano.

I bambini in età prescolare non hanno l’autocontrollo giusto per stare fermi al loro posto, la loro natura li porta a muoversi, scambiare le loro cose e soprattutto non mantenere la distanza tanto agognata. Non hanno le mascherine e noi docenti spesso per farci capire, dobbiamo abbassare la nostra protezione.

Non possiamo inoltre non toccarli, perché non sono autonomi e volevo ricordare al signor Spirlì’ che proprio l’infanzia che non è scuola dell’obbligo doveva essere la più tutelata, invece come al solito viene scambiata per parcheggio con parcheggiatori (le maestre) mandate allo sbaraglio.

Presidente, prenda contezza prima di parlare, venga a fare un giro tra i nostri ampi spazi, venga a fare un giro in una stanza di pochi metri quadri dove 20 bambini corrono, saltano, giocano e soprattutto si toccano. Chiedo solo questo, prima di parlare, si deve esaminare la realtà. E su ciò che non si sa… bisogna tacere, diceva un grande filosofo, o quanto meno affidarsi a chi ne sa di più. Arrivederci signor Presidente, forse quando andava lei “all’asilo” c’erano insegnanti capaci di farla stare fermo al suo posto e spazi più “ampi” dove giocare in serenità.

Maria Antonietta De Francesco

Segretaria Pd Circolo di Santa Caterina dello Ionio e docente della scuola dell’infanzia