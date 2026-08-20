Ordinanze, divieti e revoche: «ostruzionismo» sull’evento con Gratteri a Santa Caterina dello Ionio

Una vicenda che, secondo l’area di minoranza del Partito Democratico, pone interrogativi seri sul rapporto tra amministrazione pubblica, libertà di espressione e promozione della cultura.

Al centro della contestazione ci sono le vicende che hanno accompagnato l’evento del 14 agosto 2026, organizzato con la partecipazione del Procuratore Nicola Gratteri, e le due ordinanze sindacali che hanno progressivamente interessato prima l’immobile comunale di Via Perdicari 19 e, successivamente, la Chiesa di Santa Caterina Vergine e Martire.

Ormai si parla apertamente di un atteggiamento «ostruzionistico» da parte dell’Amministrazione comunale e si invita la comunità cittadina a valutare autonomamente la sequenza degli atti adottati.

Dall’immobile di Via Perdicari alla Chiesa: una vicenda in due ordinanze

La vicenda prende le mosse dall’Accademia delle Belle Arti “Aghia Soros”, destinata ad avere sede presso l’ex scuola media di Via Perdicari, immobile concesso in uso all’Associazione Civitas Humana attraverso un regolare contratto.

Secondo quanto riferito sulla vicenda dell’immobile si erano già pronunciati i Giudici del Tribunale Ordinario, con due distinte sentenze che avrebbero riconosciuto la validità del progetto dell’associazione, respingendo le motivazioni poste dall’Amministrazione comunale a sostegno delle proprie iniziative e confermando la legittimità delle attività previste.

È proprio in questo contesto che assume particolare rilievo la successiva ordinanza sindacale n. 42 del 10 agosto 2026.

Con tale provvedimento l’Amministrazione avrebbe disposto l’inagibilità immediata dei locali di Via Perdicari, motivandola con la mancanza, agli atti comunali, della documentazione relativa all’agibilità e alla sicurezza dell’immobile.

Un provvedimento che, arrivando a pochi giorni dall’iniziativa pubblica con Gratteri, ha di fatto impedito lo svolgimento dell’evento nella sede originariamente individuata.

Il trasferimento dell’evento e la seconda ordinanza

Ma la vicenda non si sarebbe conclusa con l’ordinanza n. 42.

Di fronte all’impossibilità di utilizzare i locali dell’Accademia, si era individuata come sede alternativa la Chiesa di Santa Caterina Vergine e Martire, trasferendo quindi l’incontro dedicato alla presentazione del libro “Come radici” del Procuratore Gratteri.

È a questo punto che, secondo la ricostruzione, sarebbe intervenuta una seconda iniziativa dell’Amministrazione comunale, con l’ordinanza n. 44, finalizzata a inibire temporaneamente anche lo svolgimento dell’evento all’interno dell’edificio di culto.

La sequenza degli avvenimenti viene quindi indicata come l’elemento centrale della contestazione politica: prima l’inagibilità dell’immobile di Via Perdicari, poi l’intervento sulla sede alternativa individuata per consentire comunque lo svolgimento dell’iniziativa.

Una concatenazione di provvedimenti che, secondo Santa Caterina Futura – Democrazia, Legalità e Partecipazione, non può essere considerata un fatto meramente burocratico.

La revoca a poche ore dall’evento

Il passaggio più significativo, sarebbe arrivato nelle ore immediatamente precedenti all’iniziativa.

L’ordinanza n. 44 è stata infatti revocata, consentendo lo svolgimento dell’appuntamento pubblico.

È proprio questa successione – ordinanza, trasferimento dell’evento, nuova ordinanza e successiva revoca – che alimenta le accuse politiche nei confronti dell’Amministrazione.

La domanda che resta sul tavolo è semplice: perché arrivare a bloccare l’iniziativa e, successivamente, rimuovere il provvedimento a poche ore dal suo svolgimento?

«Non si può ostacolare la cultura»

L’area di minoranza del Partito Democratico prende quindi una posizione netta e parla di una gestione amministrativa che avrebbe rischiato di «ostacolare ingiustificatamente momenti di alto valore civile e culturale».

Il punto, non riguarderebbe soltanto l’evento del 14 agosto, ma un principio più generale: la libertà di espressione e di confronto pubblico non può diventare terreno di contrapposizione politica.

La presenza di Gratteri, magistrato e Procuratore noto per il suo impegno sui temi della legalità, della morale e della cultura della responsabilità, avrebbe dovuto rappresentare un’occasione di particolare valore per l’intera comunità.

«La difesa della libertà di pensiero, della cultura, della legalità e delle regole democratiche deve essere sempre al centro dell’agire pubblico, al di sopra di ogni contrapposizione preconcetta».

Il confronto ora è politico

La vicenda, dunque, rischia di lasciare una coda politica ben oltre la serata del 14 agosto.

Da una parte l’Amministrazione comunale, che ha adottato i provvedimenti richiamando esigenze amministrative e di sicurezza; dall’altra l’idea stessa di libertà, che legge nella successione degli atti un comportamento ostruzionistico nei confronti di un’iniziativa culturale.

Resta ora ai cittadini, come sottolinea Santa Caterina Futura, il compito di valutare i fatti e gli atti amministrativi.

Una cosa appare però evidente: l’evento con Nicola Gratteri è diventato il punto di emersione di una contrapposizione più ampia, che riguarda il ruolo delle istituzioni, la gestione del patrimonio pubblico, la libertà di iniziativa culturale e il diritto della comunità a vivere momenti di confronto civile senza che questi vengano trascinati dentro contrapposizioni politiche.

Si invita ora la cittadinanza tutta al dovere di assumere una posizione «ferma, chiara e inequivocabile» e invitando la comunità politica e cittadina a cogliere, nella vicenda delle ordinanze n. 42 e n. 44, un tema che va oltre il singolo evento: la necessità che le istituzioni siano sempre garanti, e mai ostacolo, della cultura, della partecipazione e della libertà di espressione.

L’area di minoranza del Partito Democratico – Santa Caterina Futura – Democrazia, Legalità e Partecipazione