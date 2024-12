Ordine degli avvocati di Catanzaro, celebrati i 150 anni dall’istituzione

Sono trascorsi 150 anni dall’istituzione degli Ordini Forensi. Tanti gli eventi organizzati in tutta Italia per celebrare questo significativo traguardo.

Il COA di Catanzaro, presieduto da Vincenza Matacera, si è distinto per aver organizzato un evento unico e speciale nella splendida cornice del Teatro Politeama di Catanzaro.

Un’intensa serata che ha risvegliato l’orgoglio e il senso di appartenenza di una categoria di professionisti che ha vissuto e continua a vivere il cambiamento dei tempi, mantenendo un ruolo strategico nel tessuto sociale. E proprio il valore di questo ruolo è stato oggetto dell’interessante tavola rotonda che ha visto coinvolti tutti i membri del Consiglio dell’Ordine.

Grazie ad un suggestivo video, realizzato da Gianluca Bellacoscia, sono stati ricordati gli avvocati catanzaresi che si sono resi protagonisti della vita ordinistica catanzarese e nazionale, portando lustro al Foro del capoluogo e e alla città stessa, soffermandosi anche sul presente e proiettandosi sul futuro.

Incontro e confronto fra generazioni, quindi, con spazio e ascolto sempre più verso le nuove generazioni.

Emozionante l’annuale cerimonia delle medaglie celebrative per i 60 (Giuseppe Barbieri, Raffaele Mirigliani, Francesco Scalzi), 50 (Ernesto Mazzei, Francesco Mirigliani, Oreste Parisi) e 40 anni (Domenico De Santis, Domenico Gareri, Romano Gentile, Francesco Granato, Luigi Placida, Luigi Sciumbata, Sandro Scoppa, Piernicola Siciliani de Cumis, Valerio Zimatore) di professione forense, nonché la consegna del Premio “Alfredo Cantàfora” (Gaia Buono, Clotilde Gaetano) e del Premio “Toga d’Onore” (Martina Mancuso, Elpidio Raffaele D’Ambra).

Riconosciute anche delle menzioni speciali per gli avvocati che si sono distinti in ambito Ordinistico e che sono state consegnate ai diretti interessati o loro familiari: (in ordine alfabetico) Francesca Attinà, Nicola Cantafora, Aldo Casalinuovo, Umberto Ferrari, Paola Garofalo, Antonio Gimigliano, Giuseppe Iannello, Vincenzo Ioppoli, Raffaele Mirigliani, Francesco Russo, Francesco Sacchi, Antonello Talerico, Rosalba Viscomi, Vincenzo Zimatore.

Entusiasmante la seconda parte dell’evento, condotta da Ennio Curcio ed Eugenia Ferragina, curata da Giacomo Carbone, Aldo Costa ed Eugenio Attanasio che coinvolto sul palco alcuni avvocati del Foro catanzarese che hanno sposato, al contempo, la passione per l’arte, divenendo artisti e che si sono concessi al pubblico, esibendosi o raccontandosi, regalando piacevoli momenti in parole e musica: (in ordine alfabetico) Maria Aiello, Benito Apollo, Giorgio Biseo, Francesco Chiesa, Luigi Combariati, Claudia Conidi, Janfer Critelli, Aldo Ferrara, Peppe Fonte, Felice Foresta, Piervincenzo Gigliotti, Salvatore Gullì, Antonio Laganà, Tommaso La Vecchia, Stefano Lo Iacono, Annamaria Pisano, Francesco Russo.

“Ringrazio – afferma la presidente Matacera – i Consiglieri (in ordine alfabetico, Antono Arnò, Fausto Tihno Colosimo, Andrea Gareri, Luciano Giacobbe, Francesco Grande, Jole Le Pera, Valerio Murgano, Paolo Piccinini, Vincenzo Ranieri, Vittorio Ranieri, Daniela Rodolà, Gian Paolo Stanizzi, Mariagemma Talerico) che hanno creduto in questo evento che ha fatto capire a tutti noi come l’unione, la cooperazione e la complicità possano portare a fare bene e a realizzare piccoli sogni. Grazie, infine, al nostro Consigliere Nazionale, Antonello Talerico, che ci ha supportati ed ha condiviso insieme a noi questo momento speciale per la nostra Avvocatura.”