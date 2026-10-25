​Ore di ansia all’Unical: scompare la studentessa Rahel Gebrezgi Mengesha. Il telefono è spento, l’appello degli amici

Cresce con il passare delle ore l’angoscia e la preoccupazione nel campus dell’Università della Calabria per la scomparsa di Rahel Gebrezgi Mengesha, 28 anni, studentessa di origine etiope di cui si sono perse le tracce dallo scorso 19 ottobre.
La giovane è svanita nel nulla nell’area universitaria di Arcavacata, nel territorio comunale di Rende. Da quel momento, per la comunità accademica e per tutti coloro che la conoscono, sono iniziate ore di profonda apprensione.
Cellulare spento e ultime tracce alle “Maisonettes”
A rendere il quadro ancora più drammatico è l’impossibilità di mettersi in contatto con la ragazza: il suo telefono cellulare risulta perennemente spento.
Secondo le prime ricostruzioni e le informazioni diffuse da chi sta coordinando le ricerche, le ultime segnalazioni collocano Rahel nella zona delle maisonettes all’interno del campus Unical.
Da quel momento in poi, però, il buio totale: nessun nuovo elemento, nessun indizio utile a chiarire la direzione presa o dove si trovi in questo momento.
Della vicenda si sta occupando anche la trasmissione televisiva di Rai 3 “Chi l’ha visto?”, a cui è giunta formale segnalazione.
L’identikit della giovane
Nome: Rahel Gebrezgi Mengesha
Età: 28 anni
Altezza: Circa 1,55 metri
Tratti distintivi: Origine etiope, studentessa Unical
Luogo di scomparsa: Campus universitario di Arcavacata (Rende), zona Maisonettes
Data di scomparsa: 19 ottobre
Il momento di preghiera alla Festa dei Popoli
L’eco della scomparsa ha scosso profondamente la comunità studentesca. Durante la recente Festa dei Popoli, amici, conoscenti e presenti si sono stretti attorno al ricordo della studentessa, raccogliendosi in un toccante momento di preghiera.
«Preghiamo insieme affinché Rahel possa tornare a sorridere in mezzo a noi con i suoi amici», è stato il messaggio accorato pronunciato nel corso dell’incontro.
L’appello: «Condividete, ogni dettaglio può essere fondamentale»
Gli amici e chi le vuole bene chiedono ora la massima collaborazione a tutti: studenti, residenti della zona di Rende e Cosenza, o chiunque possa essersi trovato a passare nei pressi del campus nei giorni successivi alla scomparsa.
Anche il dettaglio apparentemente più insignificante potrebbe rivelarsi decisivo per consentire agli inquirenti e ai soccorritori di ricostruire gli ultimi spostamenti di Rahel.
«Aiutateci ad aiutarli, noi stiamo facendo il possibile! Condividete qualsiasi notizia o avvistamento. È importante», ribadiscono con forza i promotori dell’appello.
Chiunque creda di averla vista o sia in possesso di informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.