​Ore di ansia all’Unical: scompare la studentessa Rahel Gebrezgi Mengesha. Il telefono è spento, l’appello degli amici

Cresce con il passare delle ore l’angoscia e la preoccupazione nel campus dell’Università della Calabria per la scomparsa di Rahel Gebrezgi Mengesha, 28 anni, studentessa di origine etiope di cui si sono perse le tracce dallo scorso 19 ottobre.

​La giovane è svanita nel nulla nell’area universitaria di Arcavacata, nel territorio comunale di Rende. Da quel momento, per la comunità accademica e per tutti coloro che la conoscono, sono iniziate ore di profonda apprensione.

Cellulare spento e ultime tracce alle “Maisonettes”

​A rendere il quadro ancora più drammatico è l’impossibilità di mettersi in contatto con la ragazza: il suo telefono cellulare risulta perennemente spento.

​Secondo le prime ricostruzioni e le informazioni diffuse da chi sta coordinando le ricerche, le ultime segnalazioni collocano Rahel nella zona delle maisonettes all’interno del campus Unical.

Da quel momento in poi, però, il buio totale: nessun nuovo elemento, nessun indizio utile a chiarire la direzione presa o dove si trovi in questo momento.

​Della vicenda si sta occupando anche la trasmissione televisiva di Rai 3 “Chi l’ha visto?”, a cui è giunta formale segnalazione.

L’identikit della giovane

​Nome: Rahel Gebrezgi Mengesha

​Età: 28 anni

​Altezza: Circa 1,55 metri

​Tratti distintivi: Origine etiope, studentessa Unical

​Luogo di scomparsa: Campus universitario di Arcavacata (Rende), zona Maisonettes

​Data di scomparsa: 19 ottobre

Il momento di preghiera alla Festa dei Popoli

​L’eco della scomparsa ha scosso profondamente la comunità studentesca. Durante la recente Festa dei Popoli, amici, conoscenti e presenti si sono stretti attorno al ricordo della studentessa, raccogliendosi in un toccante momento di preghiera.

​«Preghiamo insieme affinché Rahel possa tornare a sorridere in mezzo a noi con i suoi amici», è stato il messaggio accorato pronunciato nel corso dell’incontro.

L’appello: «Condividete, ogni dettaglio può essere fondamentale»

​Gli amici e chi le vuole bene chiedono ora la massima collaborazione a tutti: studenti, residenti della zona di Rende e Cosenza, o chiunque possa essersi trovato a passare nei pressi del campus nei giorni successivi alla scomparsa.

Anche il dettaglio apparentemente più insignificante potrebbe rivelarsi decisivo per consentire agli inquirenti e ai soccorritori di ricostruire gli ultimi spostamenti di Rahel.

​«Aiutateci ad aiutarli, noi stiamo facendo il possibile! Condividete qualsiasi notizia o avvistamento. È importante», ribadiscono con forza i promotori dell’appello.

​Chiunque creda di averla vista o sia in possesso di informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.