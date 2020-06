“Orgoglio per la cantante catanzarese Katia Oliverio ed il nuovo brano dedicato agli eroi contro il covid”

“Gli ultimi mesi di lockdown non hanno arrestato un grande talento emergente catanzarese come Caterina Oliverio, in arte Katia, che ha dedicato il suo nuovo singolo “Nuovi eroi” – pubblicato su facebook – a tutti i medici e infermieri impegnati nella lotta contro il coronavirus. Un autentico dono musicale da una cantante che rappresenta un vero motivo di orgoglio per Catanzaro e che prosegue il suo percorso di crescita a livello nazionale. A fine giugno, infatti, parteciperà anche ad una selezione Rai in attesa di un tour nella nostra regione”.

Lo afferma il consigliere comunale di Catanzaro con Abramo, Francesco Gironda. “Dopo aver dato voce alle donne vittime di violenza, cantando la voglia di alzarsi e ricominciare a vivere – prosegue – la nuova canzone, scritta da Marco Greco, mette in risalto la bravura di Katia e la sua sensibilità artistica. Il suo è un tributo a tutti gli “eroi” che nei nostri ospedali hanno lavorato giorno e notte per salvare vite umane, superando stress e stanchezza fisica, e non arrendendosi mai”.

“Katia ha dato prova del suo notevole impegno sociale avendo avuto già l’onore di accompagnare e affiancare sul palco, in manifestazioni solidali, ragazzi con difficoltà scoprendo quanto bene fa all’animo, al cuore. E dalle sue parole emerge chiaramente che non c’è cosa più bella che esprimere gratitudine attraverso la propria musica. Le rivolgo ancora una volta i miei complimenti e un in bocca al lupo nell’auspicio che le sue grandi qualità possano continuare ad emergere rappresentando nel migliore dei modi la città di Catanzaro”.