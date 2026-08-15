Ortodossi e Cattolici: un dialogo possibile a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

Un’occasione preziosa di confronto, riflessione e dialogo aperto a tutta la cittadinanza. Lunedì 17 agosto 2026, a partire dalle ore 19:00, lo splendido sagrato della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo farà da cornice a un incontro di grande spessore culturale e spirituale, intitolato “Ortodossi e Cattolici, punti di incontro e divergenze”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un momento autentico di dibattito ecumenico per esplorare la storia, la fede e le radici condivise tra la tradizione cattolica e quella ortodossa, analizzando sia i punti di convergenza che hanno unito i fedeli nei secoli, sia le peculiarità teologiche che ancora oggi li dividono.

L’evento prenderà il via con i saluti istituzionali del Sindaco Nicola Ramogida, della Presidente della Pro Loco Carmela Pisano e del Parroco Don Mario Olanda.

Il dibattito entrerà poi nel vivo grazie ai contributi di un parterre d’eccezione: interverranno infatti S.E.R. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolitano di Catanzaro – Squillace, l’Igumeno padre Andrea della Chiesa Ortodossa e il Dott. Giandomenico Marrara, Presidente degli Ortodossi di Calabria. A guidare la serata, introducendo i temi e moderando gli interventi, sarà Francesco Samà.

L’appuntamento, promosso con il supporto del Comune, della Pro Loco, dell’Unità Pastorale locale e dell’UNPLI, rappresenta un’opportunità imperdibile per arricchire la comprensione reciproca in un’epoca in cui il dialogo tra le culture e le confessioni è più prezioso che mai.