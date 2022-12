Oscurato sito web che proponeva false Polizze assicurative

La Polizia Postale ha sequestrato e oscurato, con provvedimento della Procura della Repubblica di Ferrara, un sito web dedito alle truffe concernenti le polizze RCA.

Il fantomatico sito, denominato “taddiassicurazioni.it”, proponeva agli utenti polizze assicurative inesistenti, a costi estremamente vantaggiosi, utilizzando, per risultare credibili nome e indirizzo di un’agenzia realmente esistente avente sede nella provincia di Ferrara.

La Sezione #Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Ferrara, grazie alla denuncia presentata dal legale rappresentante dell’agenzia, preoccupato dalla possibilità che ignoti truffatori utilizzassero i propri dati societari e potessero truffare gli utenti, ha potuto attivare una laboriosa attività di indagine volta all’individuazione degli autori del reato.

La Polizia Postale mette in guardia gli utenti del web da quei siti che propongono la commercializzazione di polizze assicurative a prezzi eccessivamente competitivi.

Per evitare di incorrere in simili truffe è sempre consigliabile consultare il sito dell’organo di controllo delle assicurazioni denominato IVASS che, tra le varie funzioni, si occupa anche della tutela del consumatore.

La polizia postale consiglia di consultare le pagine web del Commissariato di PS online ove sono presenti utili raccomandazioni in tema di truffe in rete.