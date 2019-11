Reparto Oncoematologia pediatrica​ Ospedale Ciaccio…tutti pronti per il via al Mercatino natalizio.

Quest’ anno in palio la maglia di Totti!

L’I.C. Cz Nord Est Manzoni _ Sezioni scuola ospedaliera sostiene, nella persona della Dirigente, dott.ssa Flora Alba Mottola, l’iniziativa solidale​ a​ favore dei piccoli degenti del Reparto di Oncoematologia pediatrica diretto dalla Dott.ssa Marika Galati. Tale iniziativa, coadiuvata dall’Associazione Sassolini,che opera all’interno dell’Unità Operativa, si proietta annualmente in una sfera collaborativa con la scuola per la vendita benefica di lavori appositamente realizzati da tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado​ dell’Istituto, il cui ricavato viene destinato ai piccoli utenti del Reparto e alle loro famiglie.

È in questa dimensione sociale e solidale che la Dott.ssa Sabrina Rondinelli, Avvocato penalista del foro di Catanzaro, accoglie la proposta della Dirigente di partecipare all’iniziativa donando, per questo Natale,​ una maglia di Totti autografata. Tale preziosa maglia fu consegnata all’Avvocato Rondinelli nel lontano 2007, in occasione dell’ 80esimo, dal Presidente dell’Associazione Sportiva Romana, Franco Sensi, per aver vinto un processo…il suo primo, riservandosi di conservarne il biglietto di ringraziamento a ricordo del debutto nelle aule di Giustizia.

La consegna della maglia alla Scuola, per l’avvio delle proposte di donazione, è avvenuta in data odierna alle ore 9:30 presso i locali del Reparto Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Ciaccio, alla presenza del Primario e della Dirigente scolastica. Un’asta benefica di apertura decreterà al migliore offerente la consegna della maglia…offerta che andrà ad incrementare i fondi realizzati con i manufatti che, come da prassi ormai consolidata, saranno realizzati dagli allievi dell’Istituto. Le offerte degli interessati per l’aggiudicazione della maglia siglata Totti dovranno pervenire al seguente indirizzo mail:​astabeneficamagliatotti@iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it​ ; il relativo versamento verra’ poi direttamente indirizzato​ all’Associazione Sassolini.

Ciascun offerente, oltre alla propria offerta, dovrà specificare nella mail il proprio nome,cognome, indirizzo e recapito telefonico. La consegna a colui/colei che si aggiudicherà la maglia avrà luogo giorno 18 dicembre alle ore 10:30 presso gli stands​”Mercatino di Natale” allestiti nel Presidio Ospedaliero Ciaccio.

Luigina Scavelli e Lucia Gentile docenti I.C. Cz Nord Est Manzoni