Ospedale di Soverato, demolire il manufatto incompleto e ripristinare i parcheggi

“Il diritto alla salute non è una scelta arbitraria.

Parlare di sanità, significa affrontare seriamente ogni problematica, e oggi anche chi deve effettuare i vaccini si trova a dover sperare di avere la possibilità di parcheggiare!

Non riempiamoci solo la bocca di frasi fatte, compiamo azioni necessarie!

Ho appena depositato ISTANZA DI REVOCA DELIBERA CC N. 42/2017 e atti conseguenziali, perché il SISTEMA SOVERATO, come ormai mi piace allegramente definirlo, rimane troppo spesso inerme ed incapace di dare risposte serie.

Da 4 anni, esiste un Manufatto incompleto che dovrebbe fungere da uffici e deposito presso l’Ospedale di Soverato, che impedisce a pazienti e medici di accedere liberamente alla struttura.

Il manufatto è stato autorizzato dal Consiglio Comunale in seduta straordinaria e urgente del 15/11/2017. In quella seduta sì è deciso di concedere un permesso di costruire in deroga per interesse pubblico. L’interesse pubblico parrebbe essere un fabbricato per uffici e deposito.

A 4 anni di distanza il manufatto incompleto, causa disagi a chiunque si rechi in Ospedale. L’occupazione dell’area, oltre ad apparire come l’ennesima inutile opera realizzata (parzialmente) con soldi pubblici, nega un diritto fondamentale, quello alla salute. Impedisce, infatti, di avere una area idonea a parcheggi e gli utenti, oltre a dover pagare il ticket, si ritrovano ormai troppo spesso a dover pagare una multa per divieto di sosta.

Oggi, l’unico interesse pubblico e’ quello di revocare la delibera di Consiglio ed emettere una Ordinanza di Demolizione, e RESTITUIRE IL PARCHEGGIO A TUTTI I CITTADINI DI SOVERATO E DEI PAESI LIMITROFI.

Sarebbe opportuno annullare tutte le sanzioni per divieto di sosta, perché chi si reca in Ospedale non va certo per giocare a carte! E se non si ha un Piano Parcheggi idoneo non è giusto sanzionare gli utenti!

In sintesi, l’istanza allegata chiede di:

• REVOCARE LA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 15/11/2017

• EMETTERE ORDINANZA DI DEMOLIZIONE del manufatto incompleto sito nell’area precedentemente destinata a parcheggi, presso l’Ospedale Civile di Soverato.

• ANNULLARE LE SANZIONI EMESSE PER DIVIETO DI SOSTA, poiché non è garantita la fruibilità del Presidio Ospedaliero, ormai privo di un Piano Parcheggi idoneo a soddisfare il bisogno di accesso alla struttura”. Lo comunica in un post su Facebook la consigliera comunale di Soverato, Azzurra Rita Ranieri.