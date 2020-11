Ospedale di Soverato, finalmente i lavori al reparto di Ginecologia

“Questa mattina sono stato nel nostro Presidio Ospedaliero per verificare l’avvio dei lavori per l’ammodernamento del primo blocco operatorio di Ginecologia”.

“Una battaglia che da diversi mesi stiamo portando avanti come Amministrazione al fianco del personale sanitario e soprattutto degli abitanti del basso jonio e preserre”.

“L’ultimo incontro era avvenuto tra il sottoscritto ed il commissario straordinario dell’Adsp di Catanzaro, dr.ssa Latella, nel mese di luglio scorso nel quale si chiedeva l’attenzione continua ed un piano di investimenti infrastrutturale e di risorse umane per il nostro Ospedale”.

“Un primo significativo passo è stato finalmente mosso.

Un grazie al Primario di Ginecologia Dr. Pino Leto per la sua determinazione a salvaguardia del punto nascite.

Grazie alla Dr.ssa Serena Del Negro come punto di riferimento dell’amministrazione comunale in materia sanitaria”.

“Grazie al direttore sanitario Dr. Ilario Lazzaro per la continua vicinanza e sensibilità dimostrate.

Grazie alla Sen. Silvia Vono per l’interlocuzione con il Ministero e gli Enti preposti.

Questa non è una questione di bandierine o di appartenenze ai partiti, questa è una battaglia che deve vedere come unico vincitore il TERRITORIO ed il suo diritto alla salute.

VOGLIAMO RISENTIRE PRESTO I VAGITI DEI NEONATI NEL NOSTRO OSPEDALE !!”. Lo comunica con un post su Facebook il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.