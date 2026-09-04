Ospedale di Soverato, il “valzer” dei dirigenti e le pezze sulla sanità: la denuncia di Potere al Popolo

Ai dirigenti dell’Asp di Catanzaro piace scherzare, anche se ancora non siamo a carnevale, perché la Chirurgia Generale dell’Ospedale di Soverato da oggi ha ripreso nuovamente a funzionare.

Tant’è che il dirigente medico facente funzioni (direttore dell’Unità Operativa), rimosso ieri, sembrerebbe, dal Direttore sanitario a causa della sospensione dei ricoveri dovuta alla grave carenza di personale, è stato rimesso al suo posto. Mentre il Direttore sanitario, che ha rimosso il dirigente medico, che a sua volta è stato rimesso al suo posto, continua a ricoprire l’incarico.

Tutto risolto quindi. Se le soluzioni annunciate, che abbiamo letto sulla stampa, sono quelle che riportiamo a noi sembra proprio di no!

Le riportiamo: “In particolare, si è convenuto di incentivare il ricorso allo straordinario del personale infermieristico e alle prestazioni aggiuntive (più costose delle assunzioni) anche per il personale infermieristico proveniente da altri reparti, così da poter ulteriormente sostenere le esigenze organizzative e assistenziali.

Parallelamente, l’Azienda sanitaria si è impegnata a ampliare ulteriormente il ricorso a infermieri a partita iva nelle more delle assunzioni in itinere, con l’obiettivo di rafforzare gli organici e contribuire a fronteggiare la carenza di personale infermieristico.”

Si adottano “soluzioni”, si far per dire, che somigliano alle pezze peggio del buco. Si continua a scherzare pronunciando la magica frase “nelle more delle assunzioni”, che non avverranno mai.

Perché è da anni che esiste la carenza di personale infermieristico, ma non si assume, nonostante lo strombazzare del presidente Occhiuto, per una ragione ideologica che è quella del “privato è bello”, che esalta l’efficienza del settore privato rispetto a quello pubblico.

Nonostante abbiamo dimostrato durante la pandemia Covid in Lombardia, che il privato pensa solamente al profitto, fottendosene della salute dei cittadini.

Ribadiamo anche questa volta che l’unica soluzione possibile è assumere personale per coprire definitivamente le carenze di organico.

In questa vicenda, come in altre, emerge la scarsa qualità della dirigenza, che si è dimostrata incapace ad organizzare il servizio, segno di una più generale logica clientelare e di asservimento al Potere.

Noi siamo quelli che sostengono che il sistema di potere va combattuto nella sua complessità ed è quello che stiamo facendo e che continueremo a fare.

Potere al Popolo Catanzaro