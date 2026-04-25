​Ospedale di Soverato, la rivolta dei social: “Basta simbolismi, servono cure e personale”

Non è solo una questione di investimenti, ma di priorità. Negli ultimi giorni, le piazze virtuali del soveratese sono diventate teatro di un acceso dibattito che mette sotto accusa la gestione della sanità locale.

Al centro della polemica, la distanza percepita tra le recenti iniziative istituzionali di carattere simbolico e la realtà cruda di un presidio ospedaliero che sembra lottare quotidianamente per la sopravvivenza.

​La polemica: memoria vs concretezza

​Il casus belli nasce da una proposta di celebrazione/intitolazione dedicata a un noto professionista del passato.

Sebbene il rispetto per la memoria dell’uomo e del medico non sia in discussione, molti cittadini e utenti dei social hanno espresso una profonda contrarietà, definendo tali mosse come “inopportune” rispetto allo stato attuale della struttura.

​”Il rispetto per la memoria si dimostra garantendo ai pazienti cure sicure, non con le targhe,” scrive un utente, riassumendo un sentimento diffuso.

​Le criticità denunciate

​Il quadro che emerge dai commenti degli abitanti è quello di un ospedale in trincea. Le segnalazioni si concentrano su tre pilastri fondamentali che sembrano vacillare:

​Carenze di organico: Medici e infermieri sono descritti come “in affanno”, costretti a turni massacranti per sopperire a vuoti di pianta organica che rendono difficile garantire standard adeguati.

​Deficit strutturali: Vengono segnalate criticità evidenti negli spazi fisici dell’ospedale, con richieste urgenti di messa in sicurezza e ammodernamento.

​Efficienza dei servizi: I cittadini lamentano difficoltà nell’accesso a cure tempestive e dignitose, vedendo minato il diritto fondamentale alla salute.

​L’appello alla politica: “Meno celebrazioni, più fatti”

​Il messaggio rivolto alla classe politica e ai decisori regionali è netto: serve una pianificazione sanitaria seria che restituisca credibilità alla struttura. La richiesta non è quella di un ospedale che venga “semplicemente celebrato”, ma di un ospedale che funzioni.

​Secondo i portavoce di questa protesta spontanea, concentrarsi su iniziative d’immagine in questo momento storico rischia di apparire come una manovra di distrazione rispetto ai problemi reali. La vera emergenza – sottolineano i post più condivisi – riguarda gli investimenti strutturali immediati e il potenziamento dei reparti.

​Conclusioni

​La palla passa ora alle istituzioni. La comunità del soveratese ha tracciato una linea chiara: la tutela della salute pubblica deve tornare al centro dell’agenda, senza compromessi o diversivi. In un territorio che chiede dignità per i propri malati e per chi ci lavora, la bellezza di un ricordo non può più colmare il vuoto di un servizio che arranca.