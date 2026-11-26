Promosso dal Consigliere regionale Marco Polimeni, si è svolto un sopralluogo presso l’Ospedale del Basso Ionio, al quale hanno preso parte la Dott.ssa Maria Mariani, Direttore Generale dell’ASP di Catanzaro, il Dott. Claudio De Santis, Direttore Sanitario facente funzioni, e l’Arch. Daniele Vacca, Sindaco di Soverato.

L’iniziativa è stata un’importante occasione per visitare la struttura ospedaliera, approfondire le principali criticità e conoscere direttamente le esigenze dei diversi servizi.

Particolare attenzione, oltre ai reparti ospedalieri, è stata dedicata alla Neuropsichiatria Infantile e alla Farmacia Territoriale.

Il sopralluogo ha consentito un confronto diretto tra i rappresentanti istituzionali e i vertici dell’ASP, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili e avviare un percorso condiviso per affrontare le criticità emerse.

L’obiettivo è tradurre le esigenze riscontrate in interventi concreti, migliorando l’organizzazione dei servizi e la qualità dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini.

L’iniziativa conferma l’importanza di un rapporto costante tra istituzioni, aziende sanitarie e amministrazioni locali, affinché le necessità del territorio possano trovare ascolto e risposte attraverso una programmazione mirata e condivisa.