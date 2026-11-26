Questa mattina ho incontrato il Direttore generale dell’ASP, la Dott.ssa Maria Mariani, il Dott. Claudio De Santis e il Dott. Antonio Gallucci per affrontare le questioni e le criticità che in queste settimane hanno animato il dibattito sul futuro del presidio ospedaliero di Soverato.

Un confronto concreto, al quale è seguita una visita congiunta presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile e all’interno dell’ospedale, per verificare direttamente le condizioni dei servizi, approfondire le problematiche esistenti e individuare possibili soluzioni.

Dall’incontro è emersa una disponibilità all’ascolto e un interesse concreto nei confronti del nostro presidio ospedaliero. Un segnale importante, che trova già un primo riscontro nella delibera che dispone il rientro in servizio dell’ex primario di Chirurgia, il Dott. Arturo Ronconi.

È un primo passo, certamente non risolutivo di tutte le criticità, ma significativo nella prospettiva di recuperare professionalità, rafforzare i servizi e restituire al presidio il ruolo che merita nel sistema sanitario territoriale.

Abbiamo condiviso la necessità di procedere a un’analisi puntuale delle problematiche organizzative, strutturali e assistenziali, per definire priorità e interventi possibili sulla base delle reali esigenze dell’ospedale e dei cittadini.

Desidero ringraziare il Direttore generale, Dott.ssa Mariani, il Dott. De Santis , il Dott. Gallucci e l’ASP per la disponibilità al confronto, l’attenzione dimostrata e la volontà di approfondire insieme le questioni aperte. È attraverso una collaborazione istituzionale concreta e costruttiva che possiamo individuare risposte efficaci.

Come Amministrazione comunale continueremo a seguire questa vicenda con attenzione e determinazione. La sanità non può diventare terreno di contrapposizione, ma deve essere una responsabilità condivisa, nella quale il confronto istituzionale si traduca in risultati concreti.

Il nostro obiettivo è tutelare il Diritto alla salute dei cittadini e lavorare affinché l’ospedale di Soverato possa recuperare centralità, servici e prospettive di crescita.