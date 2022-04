Ossido di etilene nelle fette croccanti della marca Nature Active

Le fette croccanti di quinoa bio senza glutine contengono troppo ossido di etilene. Non potendo escludere un problema per la salute, si raccomanda di non consumare il prodotto.

Gli articoli interessati sono le fette croccanti di quinoa bio senza glutine della marca Nature Active con termine minimo di conservazione dal 27.12.2022 al 21.08.2023.

I negozi hanno provveduto a ritirare il prodotto dagli scaffali. A titolo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ricorda che un rischio per la salute non può essere escluso in caso di consumo prolungato e ripetuto di derrate alimentari contaminate dall’ossido di etilene.