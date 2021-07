Ossido di etilene, Yogurt magro ritirato dal Ministero della Salute

Sono ormai decine i prodotti ritirati dal Ministero della salute in Italia, e da altre autorità sanitarie nel resto d’Europa. Un’emergenza senza fine, quella dell’ossido di etilene, il fumigante cancerogeno e genotossico al centro di ritiri dal mercato in tutto il mondo da diversi mesi.

Dopo aver sconvolto il mercato dei prodotti da forno, dei dolciumi e di molti altri alimenti contenenti sesamo trovato contaminato e proveniente soprattutto dall’India, le autorità europee pensavano forse di aver risolto il problema.

E invece la vicenda, tra ritardi e rincorse alla presenza del pesticida, si è allargata ad altre materie prime e ad altri ingredienti come l’E410, la farina di semi di carrube. Come questa volta il richiamo ha coinvolto anche uno YOGURT con le caratteristiche indicate per presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube):

YOGURT MAGRO esselunga equilibrio 8x125g lotto 02.08.21+08.08.21+15.08.21 prodotto per Esselunga dall’azienda LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE Soc. Agr. Coop (IT 41 7 CE) nello stabilimento di BOLZANO.

Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori che avessero acquistato il prodotto sopra indicato a non utilizzarlo e a restituirlo al punto vendita per il rimborso.