Otello Vizzino è il nuovo Project Manager della Joy Volley

La Joy Volley di Antonio Stella si arricchisce ancora!

Otello Vizzino, pallavolista calabrese con una lunga carriera nelle squadre di Cosenza, Lamezia, Sala Consilina, Lauria, Paola e Bisignano, è il nuovo Project Manager dell’associazione.

Il legame forte con la nostra terra e la sua esperienza decennale in qualità di manager sportivo in ambito internazionale sarà molto importante per costruire progetti ancora più validi e innovativi. La sua organizzazione, BVAW ha realizzato il più vasto movimento amatoriale internazionale di beach volley del mondo con oltre 40 eventi in Europa, Asia, Africa e America.

Il 30 Ottobre, in occasione della presentazione a Pizzo del “Progetto 20 Palestre per 20 Comuni” sarà presente per salutare i vecchi amici e per descrivere, insieme a noi, il percorso ambizioso e affascinante che ci aspetta!