Ottant’anni fa l’Italia era una monarchia

Ho dovuto sentire, da voci ufficiali del presidente della Repubblica e della presidente del Consiglio, e altri, che il recente 17 marzo sarebbe la “giornata dell’unità nazionale”, e, tra le righe, si è infilata anche la costituzione. Siccome io, nei ritagli di tempo, m’intendo di storia, sarà bene che il cortese lettore riceva dei chiarimenti.

Il 17 marzo 1861, Senato e Camera approvarono una legge di un solo articolo, la quale così recitava: “Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d’Italia”.

La legge aboliva tutti gli altri titoli dei cessati sovrani e dello stesso Vittorio Emanuele, inclusi quelli di “re di Cipro e Gerusalemme”, portati, in modo puramente nominale, da Savoia e Borbone e da mezza Europa.

Restava un titolo solo, re d’Italia. A proposito, all’Italia del 1861 per essere “unita” mancavano: Roma, in mano al papa con truppe francesi; il Veneto e Mantova, quel che restava del Regno austriaco Lombardo-Veneto; Trento, Trieste, Dalmazia direttamente annesse all’Austria; Malta in mano inglese. Cavour aveva ceduto alla Francia la Savoia e Nizza, con annessa Mentone.

Della Corsica e le Isole Ionie, manco a parlarne; il Canton Ticino, di lingua italiana, era e resta svizzero. Bixio propose una guerra di conquista ma non gli diede retta nessuno, in testa i Ticinesi. A tutelare l’indipendenza di San Marino ci pensa, come sostengono i suoi cittadini, il santo dal cielo. Durante il Ventennio 1922-43, San Marino fu uno Stato fascista, però rimase indipendente e lo è tuttora.

Il Veneto e Mantova divennero, fortunosamente, italiani nel 1866; Trento, Trieste, Venezia Giulia e Zara, nel 1918-20; Fiume nel 1924; turbinose le vicende tra il 1943 e il ’47, fino al trattato di resa; Trieste venne riottenuta, senza la Zona B, nel 1954.

Intanto, a Vittorio Emanuele II successe, nel 1878, il figlio Umberto I; ucciso da un anarchico nel 1900, gli successe Vittorio Emanuele III, dal 1936 anche imperatore d’Etiopia, dal ’39 anche re d’Albania. Nei disastri del 1943-4, Vittorio nominò luogotenente del Regno il figlio Umberto; abdicò il 9 maggio 1946, e Umberto II divenne re. Di come andarono le cose, parleremo a suo tempo.

Siccome ho dovuto costatare sia in internet sia a voce che tanti hanno le idee tanto, tanto confuse, chiarisco che dal 1848 il Regno di Sardegna, dal 1861 d’Italia, era una monarchia costituzionale, retta dallo Statuto Albertino. Questo prevedeva un potere giudiziario, un potere legislativo di Senato (di nomina regia) e Camera elettiva; e un potere esecutivo che, stando allo Statuto, restava in mano al re.

Di fatto non restò niente, perché i governi dovevano avere la fiducia parlamentare, quindi, di fatto, dipendevano dai deputati e dalle loro intese o alleanze o divisioni. Era, di fatto, partitocrazia. Da precisare che non c’erano partiti in senso attuale, ma erano tutti liberali o di destra o di sinistra.

Da chiarire che, nel 1861, gli elettori erano non solo maschi ma abbienti; 400.000 in tutta l’Italia del tempo (vedi sopra), e 200.000 non votarono per rispetto al papa. Ci vollero le elezioni del 1913, per il suffragio universale maschile; e il 1946 per quello anche femminile.

Comunque, dal 1861 al 1946 l’Italia fu un Regno. Potete essere d’accordo o meno, e non furono d’accordo i mazziniani e altri; però non potete insinuare che Regno non era. L’attuale costituzione (con tutte le infinite modifiche fatte e in corso) è datata 1 gennaio 1948, e non un minuto prima. Le date sono date.

A proposito, nel 1914 tutti gli Stati europei erano monarchici tranne Francia, Portogallo, Svizzera e San Marino. Lo sono tuttora Belgio, Danimarca, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, il Vaticano. Sui generis, Andorra. Lo è la Gran Bretagna, il cui re è anche re, nominale, di Australia, Canada, Nuova Zelanda e varie piccole isole.

Ulderico Nisticò