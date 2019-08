Ottimo risultato per il primo BeerCatanzaro, festival delle birre artigianali

Si è svolto lo scorso fine settimana nel quartiere marinaro della città di Catanzaro il BeerCatanzaro, il festival delle birre artigianali. Quattro i birrifici artigianali locali, diciassette le tipologie di birra da degustare e due gli stand di cibo tipico calabrese, il tutto accompagnato da buona musica ed animazione per i più piccini. Un evento ben strutturato e che alla sua prima edizione ha registrato nella sua durata ben 7mila presenze.

La manifestazione si è contraddistinta sin da subito da tutte le altre feste della birra, sia per l’assoluta assenza di birra commerciale che per la presenza diretta dei birrifici produttori di birra artigianale. Infatti, gli organizzatori hanno volutamente adottato la formula Produttore-Consumatore affinché i presenti potessero ricevere tutte le informazioni ed ascoltare le storie che ci sono dietro la produzione di una birra artigianale.

Inoltre, l’organizzazione di BeerCatanzaro ha voluto invitare tutte quelle piccole aziende made in Calabria per dare loro visibilità e far conoscere a più persone possibili il loro marchio e la loro birra artigianale. Da parte degli organizzatori un sentito ringraziamento va a tutti quelli che hanno partecipato a questa prima edizione ed a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Da parte nostra promettiamo che non mancherà una seconda edizione, forse chissà in versione invernale visto l’avvicinamento da parte dell’amministrazione comunale e la loro intenzione di darci spazio.