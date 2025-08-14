Otto incontri evangelisti presso l’arena del lungomare di Soverato

“Esorto prima di ogni cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità…”.

È con questa fermezza scritta nella parola di Dio nel primo capitolo di Timoteo, che è iniziato il programma evangelistico full immersion nella città di Soverato, concordato tra la l’Amministrazione comunale di Soverato ed il responsabile della Missione Evangelica dì

Montepaone, Enzo Spinzo.

Il Sindaco e la giunta hanno accordato la possibilità di adempiere il testo biblico di cui sopra al Pastore Spinzo, attraverso 8 incontri presso l’arena del lungomare della cittadina Jonica.

I primi 2 incontri si sono tenuti il 25 luglio e il 4 Agosto con la partecipazione dello scrittore cristiano Antonio Cirillo, della moglie Elisa e il Pastore di origine olandese Giacomo Kaptein che hanno raccontato la loro testimonianza di fede.

Mentre il 18 agosto sarà ospite il Pastore Walter Tripodi di Cosenza; a seguire altri Pastori evangelici si avvicenderanno, ma l’interesse è che l’Evangelo sia predicato e possa attecchire nei cuori di quanti ascolteranno per essere guariti nel corpo e nell’anima.