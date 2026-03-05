Pacco sospetto in una spiaggia calabrese, la guardia costiera scopre 62 kg di hashish

Nella serata di martedì, a seguito della segnalazione pervenuta da due cittadini di un pacco anomalo sulla spiaggia del litorale di Curinga, personale militare della Capitaneria di porto di Vibo Valentia e dell’Ufficio Locale Marittimo di Pizzo ha rinvenuto un pacco ben sigillato, all’interno del quale è stata ritrovata la presenza di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente suddivisa in panetti.

Con il supporto dei militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, la sostanza veniva testata e qualificata come hashish, nonché quantificata in circa 62 kg. Informata la competente Procura di Lamezia Terme, il personale intervenuto ha proceduto quindi al sequestro della partita di droga.

Nei giorni scorsi, si ricorda, a Gizzeria sono stati rinvenuti oltre 38 kg di hashish, contenuti in un pacco recuperato sulla riva del mare al cui interno gli operatori di Polizia hanno rinvenuto 360 panetti di droga.