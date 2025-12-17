Padova capitale della solidarietà: decimo trapianto “samaritano” in Italia

Un gesto di altruismo puro, capace di innescare una speranza concreta laddove sembrava non esserci via d’uscita. A Padova si è celebrato nei giorni scorsi il decimo caso di donazione samaritana registrato in Italia negli ultimi dieci anni.

Un uomo, in perfette condizioni di salute, ha scelto di privarsi di un rene per donarlo a una persona a lui completamente sconosciuta, restituendole una prospettiva di vita.

L’operazione, coordinata dal Centro Nazionale Trapianti, conferma l’eccellenza e la sensibilità del polo ospedaliero padovano: proprio nella città del Santo, infatti, era avvenuta l’ultima donazione di questo tipo circa un anno fa.

Che cos’è la donazione samaritana?

​A differenza delle donazioni standard tra consanguinei o partner, la donazione da vivente “samaritana” segue un protocollo rigoroso e unico:

​Volontarietà totale: Il donatore sceglie liberamente di sottoporsi all’intervento senza alcuna pressione esterna.

Anonimato e gratuità: Non esiste alcun legame tra donatore e ricevente; i due non conosceranno mai l’identità l’uno dell’altro. Il gesto è puramente filantropico.

​Destinatario ignoto: L’organo viene assegnato attraverso le liste d’attesa nazionali a chi presenta la maggiore compatibilità clinica.

​”È un atto di civiltà che va oltre il concetto tradizionale di cura,” spiegano gli esperti. “In Italia queste procedure sono rare e sottoposte a controlli clinici e psicologici strettissimi per garantire la piena consapevolezza del donatore.”

L’effetto domino: una catena di speranza

​L’aspetto più straordinario della donazione samaritana non è solo il singolo trapianto. Spesso, un rene donato da un “samaritano” permette di attivare una reazione a catena (trapianti cross-over): l’organo del samaritano va a un ricevente che aveva un donatore familiare incompatibile; quest’ultimo, a sua volta, dona il proprio rene a un altro paziente in attesa, moltiplicando così il numero di vite salvate partendo da un unico, generoso input.

​Padova, un punto di riferimento

​Il fatto che Padova torni a essere protagonista di un evento simile a soli dodici mesi di distanza dall’ultimo caso non è casuale. La struttura si conferma un centro all’avanguardia non solo per la tecnica chirurgica, ma anche per la capacità di gestire l’iter bioetico e umano che una scelta così profonda comporta.

​In un Paese dove le liste d’attesa per un trapianto di rene restano lunghe, il “decimo samaritano” d’Italia lancia un messaggio potente: la vita può essere un dono circolare, anche tra perfetti estranei.