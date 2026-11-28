Padre Damiano Bova deve annoverarsi tra le personalità più illustri e importanti di Bivongi, e la sua vita ecclesiastica ad altissimo livello ha dato lustro e notorietà al suo paese natio. Pur avendo trascorso molti anni della sua esistenza lontano dalla Calabria, per lo più a Bari, non si dimenticò mai della sua terra e soprattutto della Madonna Mamma Nostra, tant’è che sono sue le migliori e più approfondite opere dedicate alla Madonna dei Miracoli.

​Al battesimo si chiamava Cosimo Romano. Nacque a Bivongi il 29 settembre 1931 — forse fu chiamato Cosimo proprio in onore ai Santi Medici festeggiati pochi giorni prima — e completò gli studi umanistici conseguendo l’abilitazione magistrale a Reggio Calabria nel 1952. Dopo un’esperienza d’insegnamento nelle scuole elementari, l’attività religiosa nell’Azione Cattolica e l’impegno civico con i Comitati Civici, a 27 anni entrò nell’Ordine domenicano a Napoli.

Era un bivongese vero e verace: lo dimostrano non solo le sue ricerche storiche, ma anche il suo ultimo grande lavoro di studioso, ovvero il Dizionario etimologico del dialetto bivongese, pubblicato nel 2017. Un’opera di 610 pagine, premiata nel 2018 con il premio letterario per la saggistica “Anassilaos” di Reggio Calabria, con cui ha voluto fissare per sempre la lingua, la memoria e l’anima del suo paese.

​Trascorse l’anno di noviziato tra Napoli e Bari e percorse l’itinerario formativo filosofico-teologico tra Napoli e Roma, venendo ordinato presbitero il 18 luglio 1965 e conseguendo il titolo accademico di licenza in Teologia morale presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino in Roma nel 1967. Nel 1969 venne assegnato alla comunità di San Nicola a Bari con l’incarico di segretario dell’Istituto di Teologia Ecumenica; per dieci anni, dal 1969 al 1979, fu anche redattore della rivista Nicolaus e dal 1973 al 1993 insegnò Teologia morale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bari e Matera e nell’Istituto di Teologia di Bari e Molfetta.

​Il 28 ottobre 1979 padre Bova venne insediato come rettore presso la Pontificia Basilica di San Nicola di Bari e nel discorso di insediamento indicò tre linee programmatiche: diffondere il culto di San Nicola a livello locale e internazionale, avvicinare i ragazzi e i giovani della città al culto, intensificare l’attività ecumenica. Il suo primo rettorato, dal 1979 al 1988, fu segnato dalla preparazione e dalla celebrazione dell’ottavo centenario della traslazione delle reliquie di San Nicola da Myra a Bari, celebrato con grande solennità tra il maggio 1986 e il dicembre 1987. Nel 1988 fondò il Centro Studi Nicolaiani, concretizzando un sogno coltivato insieme a padre Gerardo Cioffari (e già auspicato da padre Bezzeccheri), facendosi promotore di importanti ricerche sul culto del Santo nel mondo. Sotto la sua guida la Basilica accolse inoltre la visita di Sua Santità Giovanni Paolo II, il 26 febbraio 1984, e quella dei principi del Galles Carlo e Diana, il 2 maggio 1985.

​Dopo aver ricoperto altri incarichi prestigiosi — priore e rettore del Santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia dal 1993 al 1999 e priore del convento di Barra dal 2000 al 2003 — tornò a Bari nel 2005 e fu eletto nuovamente priore e rettore della Basilica di San Nicola, incarico che ricoprì fino al 2011. Per la sua attiva e fattiva presenza di oltre un trentennio, il 20 aprile 2012 gli fu conferita la cittadinanza onoraria di Bari.

​Padre Bova non fu mai soltanto un uomo di governo ecclesiastico, ma uno studioso rigoroso e scrupoloso. La sua produzione scientifica è la prova più alta del suo amore per Bivongi. Tra le sue opere fondamentali figurano:

​Bivongi nella vallata dello Stilaro

​Maria SS. Mamma Nostra

​Dizionario etimologico del dialetto bivongese

​Da Kaulon a Stilo. Città del Sole

​Con il volume Maria SS. Mamma Nostra, il religioso ha creato un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia conoscere davvero la storia e la devozione legate alla nostra Madonna dei Miracoli. Padre Bova ha rappresentato, non solo per Bivongi ma per tutta la Calabria, molto più di un uomo di Chiesa: è stato la dimostrazione concreta che da un piccolo borgo della vallata dello Stilaro si può arrivare ai vertici delle istituzioni ecclesiastiche e culturali, senza mai perdere o dimenticare le proprie radici.

​Il momento più alto e rappresentativo della sua autorevole esistenza è legato all’incontro avvenuto il 14 marzo 2007 con uno degli uomini più potenti della Terra, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, ospitato solennemente in Basilica insieme all’allora presidente del Consiglio Romano Prodi. Fu un appuntamento storico che vide il rettore Bova fare da testimone e ospite all’incontro tra due statisti che, in quella occasione, si confrontarono in un luogo di spiritualità sui temi e sui problemi della società moderna. Putin ripartì con l’impegno di favorire un clima di pace dopo aver ricevuto da padre Damiano, come ricordo, tre medaglie e un’ampolla con la manna di San Nicola; il presidente russo ricambiò gli omaggi donando un prezioso candelabro d’argento.

​Un bivongese che, con grande umiltà e modestia, dialoga alla pari con uno dei capi di Stato più potenti al mondo, un leader che ha nelle proprie mani il destino di milioni di persone. Viene da chiedersi se un giorno quell’incontro nella Basilica di Bari, intrisa della spiritualità di San Nicola, possa davvero indurre Putin e gli altri potenti della Terra ad abbandonare l’idea della guerra, delle distruzioni di massa e delle repressioni, facendo comprendere finalmente che i conflitti tra Stati vanno risolti secondo i principi del Vangelo: con il dialogo, la diplomazia e il confronto pacifico e democratico. Certamente fu questo l’auspicio che padre Damiano rivolse a Putin in nome di San Nicola e di tutti i popoli vittime dei conflitti e delle ingiustizie. Purtroppo, da quel 14 marzo 2007, lo scenario internazionale non è migliorato, nonostante le preghiere di padre Damiano che ebbe modo di stringere la mano a uno statista oggi al centro degli equilibri globali — insieme agli Stati Uniti guidati da Donald Trump — e protagonista della drammatica guerra che colpisce il popolo ucraino.

​Alla luce di una vita così intensa, ricca di contenuti, risultati e incarichi di altissimo livello, cui si affianca una straordinaria attività di ricerca culturale, padre Damiano deve essere considerato il bivongese che ha raggiunto i più alti vertici della gerarchia ecclesiastica, oltre ad aver dimostrato con le sue opere di essere stato il più grande conoscitore della storia di Bivongi e della Madonna Mamma Nostra.

Spero che questo mio articolo possa contribuire a far conoscere a tutti la storia esemplare di un uomo umile che, partito da un piccolo borgo della vallata dello Stilaro, passo dopo passo ha raggiunto vette straordinarie in campo ecclesiastico, culturale e didattico. E mi auguro che la sua figura non venga relegata nell’oblio, ma che chi di competenza lasci nel suo paese natio un segno tangibile a dimostrazione che il suo impegno non è stato vano, affinché continui a ricordarci da dove veniamo e cosa abbia rappresentato — e tuttora rappresenti — la Madonna Mamma Nostra.

​Mario Murdolo