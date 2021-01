Padre e figlio positivi al Covid-19 se ne vanno in giro, denunciati

Padre e figlio, rispettivamente di anni 40 e 17, di Castel di Judica nel catanese, se ne andavano in giro pur essendo positivi. Sono stati denunciati dai carabinieri del paese per violazione della quarantena per i soggetti posti in isolamento dall’Autorita’ Sanitaria perche’ positivi al covid-19.

L’uomo era uscito con il figlio da casa in automobile, come accertato poco dopo dai carabinieri che lo hanno visto rincasare. Nel paese della provincia di Catania recentemente c’e’ stato un aumento di casi di positivita’, tanto che e’ al vaglio della Regione la decisione di chiudere il paese in “zona rossa”.