Padre Pietro Nocìta (1581-1630) da Catanzaro missionario gesuita in India

Caro Tito, giorni fa il prof. avv. Pietro Nocita (già docente di Procedura Penale all’Università la Sapienza di Roma, originario di Santa Severina KR, transitato per alcuni anni giovanili da Badolato CZ, direttore di prestigiosa rivista giuridica, come ti ho narrato a questo link: www.costajonicaweb.it/calabresi-eccellenti-n-1-pietro-nocita-giurista/) mi ha inviato la foto delle due pagine del “Menologo” del 1730 dove è riportata una breve biografia di un suo omonimo antenato, il gesuita Padre Pietro Nocita, nato in Catanzaro nel 1581 e morto in India (probabilmente attorno al 1630) dove era andato missionario.

1 – DA CATANZARO A GOA E VICEVERSA

La storia di tale sacerdote mi ha talmente appassionato che la vorrei condividere con te e con i nostri Lettori. Pure perché mi sembra interessante ed importante sapere che (tra 16° e 17° secolo) un nostro conterraneo sia stato missionario in India occidentale, precisamente a Goa e dintorni.

Ciò non può non farmi pensare a Padre Galdino Monteiro, un giovane e simpaticissimo sacerdote francescano (proveniente proprio da Goa – India) il quale, ai tempi della sua formazione teologica a Roma, fu portato a Badolato Marina da Padre Nicola Criniti (calabrese di Santa Caterina dello Jonio) anch’egli francescano conventuale e suo compagno di studi. E’ quello stesso Galdino Monteiro di cui ti ho accennato in una precedente lettera (la n. 286 del 08 giugno 2020) come quel sacerdote che ha celebrato messa (nel febbraio 1971) nel mio appartamentino universitario di Piazzale Tiburtino 28 scala B interno 6, alla presenza di 37 ragazzi di 18 nazioni di 4 continenti.

Strana ma significativa coincidenza che un sacerdote di Goa – India occidentale giunga (dopo quasi 4 secoli) proprio nel catanzarese, patria di Padre Pietro Nocita approdato a Goa come missionario. Chissà se gli antenati di Padre Galdino Monteiro furono convertiti al cristianesimo addirittura da Padre Nocita! …

2 – P. PIETRO NOCITA NEL MONOLOGIO

Per una maggiore e migliore leggibilità, riporto qui di sèguito integralmente quanto c’è scritto (nell’italiano abbastanza comprensibile del 1730) sulla vicenda esistenziale di Padre Pietro Nocita alle pagine 163 e 164 del << MONOLOGIO di pie memorie d’alcuni Religiosi della Compagnia di Gesù raccolte da Padre Giuseppe Antonio Patrignani della medesima Compagnia e distribuite per quei giorni dell’anno ne’ quali morirono. – Dall’anno 1538 fino all’anno 1728 – TOMO QUARTO (che contiene i mesi di ottobre, novembre e dicembre). – In Venezia, MDCCXXX (1730) presso Niccolò Pezzana con licenza de’ Superiori, e privilegio >>.

22 NOVEMBRE 1630 – DEL P. PIETRO NOCITA.

In Catanzaro, Città del Regno di Napoli, nacque il Padre Pietro Nocìta di nobili Genitori l’anno 1581. Egli poté pregiarsi d’essere stato menato in una maniera mirabile alla Compagnia del gloriosissimo Sposo di Maria Vergine San Giuseppe. Giovanetto frequentava egli le nostre scuole, e mentre con le lettere apprendeva la pietà, s’infervorò molto nella divozione non meno di Maria, che del detto suo SS. Sposo. Or praticando egli quotidianamente varie divozioni al suo Protettore, cominciò questi a rimeritarnelo con favor segnalato. Ogni mattina per tempo, quando per giusta sua usanza Pietro Nocìta usciva di casa, si vedeva preceduto ad alcuni passi da San Giuseppe, in quell’età, e statura, e di quei lineamenti, ed abiti, quale prima in sua fantasia se l’aveva figurato.

Esso adunque ricalcava le orme del Santo fino alla nostra Chiesa, dove questi, senza variare cammino, il conduceva: e dove lasciava di comparirgli, in arrivando colà il divoto Giovane; il quale per grazia sì segnalata, considerò, che San Giuseppe il volesse nella Compagnia di Gesù.

Laonde cominciò a farne istanze a’ nostri Superiori, i quali al mese di Novembre del 1598 l’ammisero in Napoli tra’ Novizj, essendo in età di 17 anni. Profittò mirabilmente di questa scuola di spirito, e di mano in mano nell’altre delle lettere umane, e divine: ornamento, che unito a quello di una divozione sempre mai fervida verso il predetto suo Protettore, il rendette Operajo assai ragguardevole per alcuni anni in Napoli.

Intanto vie più crescendo nel fervore Apostolico, domandò ai Superiori la Missione delle Indie, e l’ottenne. Poi dovendo a detta Missione portarvi il P. Roberto de’ Nobili, gli fu assortito per un de’ Compagni il P. Nocita.

Arrivato a Goa, quivi alla gogliardia faticò più anni Apostolicamente. Indi col detto Nobili portossi alla Missione del Malavar. Di quivi passato il Nobili a introdurre il Vangelo al Regno del Maduré, rimase al suo Malavar il P. Nocita. Vi faticò per lungo tempo fino a morirVi, avendovi colte palme di conversioni, e di travagli incredibili, ma non già quell’unica palma di Martirio, a cui tanto anelava. Altro non c’è noto di quest’uomo Apostolico; anzi né pure l’anno della sua morte.

3 – IL REGISTA SALVATORE NOCITA

Caro Tito, quando mi capitava di leggere in alcuni sceneggiati o programmi televisivi << Regia di Salvatore Nocita >> mi chiedevo se costui avesse attinenza con la Calabria e, in particolare, con la famiglia dell’omonimo avvocato Salvatore Nocita che ha abitato per molti anni a Badolato e che io ho conosciuto.

Finalmente, l’ho saputo giorni fa quando lo stesso prof. avv. Pietro Nocita mi ha detto che il regista Salvatore Nocita altri non è se non che il cugino primo del padre, omonimo, Salvatore Nocita, entrambi figli a due fratelli, rispettivamente Giuseppe e Pietro.

Soltanto che il regista Salvatore Nocita è nato in Lombardia (precisamente in provincia di Varese ad Arcisate il 30 luglio 1934) dove la famiglia genitoriale si era trasferita tra le due guerre.

4 – SALUTISSIMI

Caro Tito, mi auguro che ti siano state gradite le notizie e le curiosità riguardanti i Nocita di Calabria. Per il momento, in attesa della “Lettera n. 289” (dedicata probabilmente alle orchidee selvatiche calabresi) non mi resta che ringraziarti e salutarti per la sempre generosa ed utile ospitalità. Alla prossima!

Domenico Lanciano (www.costajonicaweb.it)