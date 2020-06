Palermiti – Realizzano platee in cemento senza autorizzazioni, 8 persone denunciate

A Palermiti, i carabinieri di Catanzaro hanno denunciato 8 persone ritenute responsabili in concorso di reati in materia edilizia. L’attività investigativa è legata alla realizzazione di un parco eolico.

Le persone segnalate avrebbero realizzato, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, alcune opere propedeutiche in assenza delle autorizzazioni tecniche previste.

Le opere, che sono state sottoposte a sequestro dai carabinieri, sono 4 platee in cemento armato destinate all’installazione di aereogeneratori, 3 piste da cantiere in terra battuta, necessarie per l’accesso dei mezzi da cantiere, una piazzola livellata per l’esecuzione di lavori di scavo/fondazione.