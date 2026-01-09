Pandoro vs Panettone: il processo post-natalizio che ha incoronato la semplicità

Anche se il Natale è finito da poco, le discussioni sui protagonisti delle feste non accennano a fermarsi. Tra i dolci simbolo delle festività italiane, il panettone milanese e il pandoro veronese continuano a dividere o meglio, a divertire gli appassionati del gusto.

A parlarne con ironia e profondità è stata l’Avvocato e criminologa Rita Tulelli, ospite ai microfoni della giornalista Ada Cosco su Radio Amore Catanzaro.

Secondo Tulelli, il confronto tra pandoro e panettone può essere visto come un vero e proprio “processo gastronomico”:

1. La chiamata in giudizio: il pandoro, spesso considerato una “base di partenza”, viene accusato di semplicità eccessiva, mentre il panettone è elogiato per la sua complessità e ricchezza di ingredienti.

2. L’arringa difensiva del pandoro: l’Avvocato Tulelli difende il dolce veronese con parole suggestive: “Il pandoro è come un foglio bianco: non è incompleto solo perché non è scritto. È uno spazio di libertà. Consente al consumatore di scegliere: zucchero a velo, creme, farciture o assoluta purezza. Giuridicamente parlando, è un prodotto che rispetta l’autodeterminazione del consumatore”.

3. La prova del gusto: come ogni buon processo, la sentenza passa attraverso i palati dei golosi. Famiglie, amici e ascoltatori di Radio Amore Catanzaro hanno partecipato al giudizio, assaggiando entrambe le delizie.

4. La sentenza: tra applausi e risate, Tulelli ha proclamato il pandoro vincitore, sottolineando come la sua eleganza sobria e la capacità di adattarsi ai desideri di ciascuno lo rendano il vero trionfatore della tavola natalizia, anche dopo la fine delle feste.

“Il pandoro non è meno importante solo perché semplice”, ha concluso Tulelli. “È un dolce che lascia libertà, spazio alla creatività e al gusto personale: esattamente ciò che dovremmo celebrare, anche quando l’albero è già stato smontato”.

Così, mentre il panettone rimane un simbolo indiscusso della tradizione milanese, a Natale (e subito dopo) la vera star resta il pandoro: versatile, democratico e capace di conquistare tutti con leggerezza e stile.