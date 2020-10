Attimi di panico a Squillace Lido dove in questo momento ci sono all’opera i Vigili del fuoco per un forte odore di gas che proviene da una palazzina in Via Laerte.

Gli inquilini dei due stabili adiacenti si sono riversati all’esterno temendo il peggio. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco che stanno eseguendo gli opportuni rilievi, si attendono anche gli uomini dell’Italgas.

Amalia Feroleto