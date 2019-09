Paola Turci domenica 6 ottobre in concerto a Falerna

Paola Turci chiuderà ufficialmente in Calabria la sessione estiva del tour “Viva da morire”. La cantautrice si esibirà domenica 6 ottobre a Falerna, in piazza Ugo Floro, in occasione della festa patronale. Il concerto, curato dalla Esse Emme Musica, è organizzato dal comitato Feste del Santo Patrono di Falerna.

Nel corso dei suoi concerti che hanno toccato e toccheranno anche a partire dall’autunno le principali città della Penisola, Paola Turci presenta al pubblico i nuovi brani di “Viva da morire”, il quindicesimo album di inediti della cantautrice che contiene uno dei singoli che l’ha resa protagonista, con un grande ritorno, sul palco dell’Ariston, all’ultimo Festival di Sanremo, “L’ultimo ostacolo”.

Il disco arriva a due anni di distanza dal precedente, “Il secondo cuore”. Pubblicato con Warner, “Viva da morire” contiene dieci tracce e un solo featuring con il rapper torinese Shade per il brano “Le olimpiadi tutti i giorni”. L’album è stato anticipato da un secondo singolo, oltre al già citato “L’ultimo ostacolo”, la title track “Viva da Morire”.