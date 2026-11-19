Sabato 21 e domenica 22 novembre due giornate dedicate a sport, benessere e cultura dell’allenamento. Il pluricampione di bodybuilding, incontrerà il pubblico e gli appassionati. In preparazione il suo nuovo libro “Forza senza età”

La forza non è soltanto una questione di muscoli. È disciplina, conoscenza, capacità di affrontare i propri limiti e, soprattutto, volontà di continuare a migliorarsi nel tempo. Una filosofia che trova una delle sue espressioni più significative nella storia di Paolo Sgrò, 54 anni, pluricampione mondiale di bodybuilding e preparatore atletico, atteso a Soverato sabato 21 e domenica 22 novembre per un evento che unisce sport, salute e cultura del benessere.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il progetto culturale Naturium e la palestra Flex Gym di Soverato, con l’obiettivo di offrire al territorio un’esperienza che vada oltre la semplice dimensione agonistica. Due giornate per incontrare un protagonista dello sport internazionale, conoscere i metodi della preparazione atletica e riflettere sull’importanza del movimento come componente essenziale della qualità della vita.

Il filo conduttore è quello che da sempre caratterizza la proposta culturale di Naturium: promuovere una concezione del benessere fondata sulla consapevolezza, sulla corretta alimentazione, sull’educazione alla salute e sulla costruzione di stili di vita sostenibili nel tempo. In questa prospettiva, il corpo non è soltanto qualcosa da modellare, ma una dimensione della persona da conoscere, rispettare e valorizzare.

Oltre trent’anni di successi, dai campionati italiani al Mister Universo

Il palmarès di Paolo Sgrò racconta una carriera sportiva straordinaria, costruita attraverso oltre trent’anni di competizioni. Pluricampione italiano nelle categorie junior, senior e master, ha conquistato titoli europei e mondiali, imponendosi nei principali circuiti nazionali e internazionali del bodybuilding.

In Italia ha ottenuto successi in numerose manifestazioni, dai campionati regionali alle competizioni nazionali più prestigiose, tra cui il Farnese, il Ludus, il Colosseum e la Notte dei Campioni.

La dimensione internazionale del suo percorso è testimoniata dalle affermazioni all’Olympia Amateur, al San Marino Classic, ai Giochi del Mediterraneo e al Gran Prix di Malta. A queste si aggiungono otto Diamond Cup, tre titoli di Mister Universo, due vittorie assolute e cinque PRO CARD, riconoscimenti di particolare rilievo nel panorama del bodybuilding agonistico.

Tra i risultati più recenti spicca la vittoria assoluta al Mister Universo di Zurigo, accompagnata dalla conquista di una PRO CARD.

La sua carriera si è sviluppata prevalentemente all’interno del circuito IFBB, ma comprende anche vittorie conseguite in altre federazioni, tra cui NABBA e Musclemania.

Eppure, accanto a un elenco impressionante di successi, Sgrò ama ricordare anche un dato apparentemente meno glorioso: i suoi 47 secondi posti. Un numero che rivendica con orgoglio e con una buona dose di ironia, scherzando sul desiderio di arrivare a quota cinquanta.

Un dettaglio che racconta molto della mentalità di un atleta abituato a considerare ogni gara, anche quella non vinta, come parte integrante di un percorso di crescita.

Da Anna Falchi a Can Yaman e Raoul Bova: l’esperienza al servizio anche del mondo dello spettacolo

Alla lunga carriera agonistica, Paolo Sgrò affianca un’intensa attività professionale come personal trainer e preparatore atletico. Un’esperienza che lo ha portato a lavorare anche con personalità conosciute dal grande pubblico.

Tra i personaggi che seguE nella preparazione fisica figurano Anna Falchi, Can Yaman e Raoul Bova, nomi noti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Un’attività che testimonia come le competenze maturate nello sport agonistico possano trovare applicazione anche in ambiti differenti, attraverso programmi di allenamento personalizzati e percorsi costruiti sulle esigenze individuali.

Il passaggio dall’agonismo alla preparazione di altre persone rappresenta, del resto, un aspetto significativo della sua esperienza professionale: trasferire conoscenze, interpretare bisogni differenti e trasformare il metodo dell’atleta in uno strumento a disposizione di chi desidera migliorare la propria condizione fisica.

Non soltanto culturisti, dunque, ma persone con obiettivi, età e necessità diverse. È anche questa versatilità a rendere interessante il confronto con un professionista che ha attraversato oltre tre decenni di evoluzione delle tecniche di allenamento.

Naturium e Flex Gym: due realtà insieme per diffondere la cultura del benessere

L’incontro di Soverato assume un significato particolare proprio per la collaborazione tra Naturium e Flex Gym.

La palestra rappresenta il luogo naturale della sperimentazione pratica, dell’esercizio fisico e del confronto sulle tecniche di preparazione. Naturium porta invece nell’iniziativa la propria vocazione culturale, proponendo una lettura del benessere che coinvolge alimentazione, salute, conoscenza e responsabilità individuale.

Una complementarità che consente di superare una visione riduttiva del bodybuilding, spesso associato esclusivamente all’estetica o all’esibizione della forza muscolare, per restituirgli anche una dimensione educativa.

Il programma si svilupperà attraverso tre appuntamenti.

Sabato 21 novembre, dalle ore 11 alle 13, Paolo Sgrò sarà ospite di Naturium per un primo incontro con il pubblico, dedicato alla conoscenza della sua esperienza sportiva e professionale.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, presso la palestra Flex Gym di Soverato, il campione sarà protagonista di una sessione di allenamento aperta a quanti desiderano osservare da vicino il lavoro di un atleta di livello internazionale.

Sarà un’occasione per vedere concretamente come si costruisce una preparazione fisica, comprendere l’importanza della tecnica e avvicinarsi a una disciplina che richiede costanza, metodo e controllo.

Domenica 22 novembre, dalle 17 alle 19, sempre alla Flex Gym, si terrà un incontro rivolto in particolare agli istruttori e agli appassionati di bodybuilding, con possibilità di confronto e approfondimento sui temi dell’allenamento e della preparazione atletica.

“Forza senza età”: il nuovo libro e la sfida dell’allenamento master

Durante l’iniziativa si parlerà anche di un nuovo progetto editoriale al quale Paolo Sgrò sta lavorando.

Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: “Forza senza età”.

Il volume, di prossima pubblicazione, sarà un manuale dedicato all’allenamento master, pensato per un pubblico ampio, dal principiante all’atleta avanzato.

Un progetto che intercetta una questione sempre più centrale nel dibattito sul benessere contemporaneo: il rapporto tra invecchiamento, movimento, mantenimento della forza e autonomia personale.

In una società che tende spesso a identificare l’avanzare dell’età con una progressiva rinuncia alle proprie capacità, il percorso di Sgrò propone un messaggio differente. Il trascorrere degli anni modifica le esigenze del corpo, ma non cancella la possibilità di allenarsi, migliorare e perseguire nuovi obiettivi, naturalmente attraverso programmi adeguati alle condizioni e alle caratteristiche di ciascuno.

La longevità sportiva del campione diventa così un argomento concreto di riflessione, capace di interessare non soltanto gli appassionati di bodybuilding, ma chiunque consideri il movimento una risorsa fondamentale per la propria salute.

La forza come cultura, oltre la competizione

C’è, infine, un significato più profondo nell’iniziativa promossa da Naturium insieme alla palestra Flex Gym.

La storia di Paolo Sgrò dimostra come dietro ogni risultato sportivo esistano conoscenze, sacrifici, capacità di adattamento e una relazione continua con i propri limiti. Elementi che appartengono allo sport, ma che possono diventare anche insegnamenti per la vita quotidiana.

È proprio qui che la dimensione agonistica incontra quella culturale: nella possibilità di trasformare l’esperienza di un campione in un patrimonio di conoscenze condivise.

Per Naturium, l’appuntamento rappresenta un’ulteriore occasione per promuovere sul territorio una cultura del benessere che metta al centro la persona nella sua interezza. Per Flex Gym, l’opportunità di avvicinare istruttori e appassionati a un protagonista internazionale, favorendo il confronto diretto con l’esperienza professionale e agonistica di alto livello.

Il messaggio che attraversa le due giornate è semplice, ma tutt’altro che scontato: la forza non è un privilegio riservato ai giovani, né un valore da misurare esclusivamente attraverso i risultati sportivi. È anche la capacità di continuare a prendersi cura di sé, imparare e mettersi in gioco.